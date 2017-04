Es war ein intensives Spiel mit zahlreichen Höhepunkten und einigen fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen. Während Real Madrid nach dem 4:2-Sieg nach Verlängerung jubelt, suchen Verantwortliche des FC Bayern München die Schuld für das Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale beim Schiedsrichter. "Wir sind beschissen worden" , sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, der außerdem von einer "unverdienten Niederlage" spricht.

Stimmt das? War allein der Schiedsrichter schuld? Welche vermeintlichen Fehlentscheidungen hat er getroffen? Und war das Weiterkommen von Real wirklich unverdient? Eine Spielanalayse soll Antworten liefern - und Schlüsselszenen eines denkwürdigen Spiels herausstellen.

Frühe Gelbe Karte für Vidal

Keine sechs Minuten sind gespielt im Santiago Bernabeu, da sieht Arturo Vidal schon die Gelbe Karte. Der Chilene holt Isco 20 Meter halbrechts vor dem Tor von den Beinen und sieht völlig zurecht die Verwarnung. Damit musste eine zentrale Figur beim FC Bayern schon nach wenigen Minuten aufpassen, wie er fortan in die Zweikämpfe geht.

Bayern vergibt gute Chancen zur Führung

In der 9. Minute vergibt Bayerns Thiago die große Chance zur Führung. Zuerst spielen sich David Alaba und Franck Ribery auf der linken Seite durch, die anschließende Hereingabe kann Thiago aber nicht verwerten, weil Reals Marcelo den Schuss aus drei Metern abblockt. Arjen Robben trifft im Nachschuss nur das Außennetz. Es war die erste gute Aktion von Marcelo, der noch wichtig werden sollte im weiteren Spielverlauf.

Bayern nicht gefährlich nach Eckbällen

In der 3. Minute holt Robben den ersten Eckball für die Münchner raus. Allein in der ersten halben Stunde erspielen sich die Münchner insgesamt vier Ecken. Eine Parallele zum Hinspiel. Aber anders als in München wurde es in Madrid nie gefährlich. Diese Standardsituationen können die Gäste ebenso wenig für sich nutzen wie der Gegner, der im gesamten Spielverlauf auf insgesamt sieben Eckbälle kam. Bayern auf deren zehn.

Real lässt Großchancen liegen

Mit dem schnellen Marcelo (l.) hatten alle Bayern-Spieler ihre Mühe

Dani Carvajals flachen Rechtsschuss aus halbrechter Position im Strafraum kann Bayerns Torhüter Manuel Neuer mit den Fingerspitzen ins Toraus lenken. Es sollte der Auftakt einiger Großchancen Reals bis zur Pause sein. Es folgen eine gefährliche Hereingabe von Luka Modric (32. Minute), die Ronaldo verpasste, ein Abpraller von Toni Kroos (36.) und zwei Torschüsse von Ronaldo (36. und 42.). Eine Führung für die Königlichen wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen - trotz des großen Aufwands, den die Bayern betrieben.

Vidal steht kurz vor dem Platzverweis

Kurz nach der Pause (48.) räumt Vidal Casemiro ab. Ein gelbwürdiges Foul, dass dann einen Platzverweis für den Chilenen nach sich ziehen würde. Schiedsrichter Viktor Kassai aber entscheidet trotz Protesten der Real-Spieler nur auf Freistoß. Zwölf Minuten später sollte Vidal weitere Foulpunkte sammeln. Zu jenem Zeitpunkt war klar: Beim kleinsten Vergehen würde Vidal vom Platz fliegen. Carlo Ancelotti aber reagierte in der Folge nicht.

Strittige Elfmetersituation für Bayern

Robben zieht in der 51. Minute von links in den Strafraum, Casemiro geht dazwischen und Schiedsrichter Kassai entscheidet auf Elfmeter. Eine zumindest zweifelhafte Entscheidung, weil auch zahlreiche Wiederholungen nicht belegen können, dass Casemiro Robben überhaupt berührt hat. Der Niederländer jedenfalls geht theatralisch zu Boden nimmt den Elfmeter dankend an. Robert Lewandowski verwandelt sicher, die Bayern führen. Unabhängig ob Foul oder nicht, sollte Casemiros Aktion nach dem Spiel noch zum Thema werden. Denn der Brasilianer war bereits Gelb vorbestraft - wenn Kassai also auf Elfmeter entscheidet, hätte Casemiro konsequenterweise auch Gelb-Rot sehen müssen.

Bayerns starkes Innenverteidiger-Duo

Mats Hummels (l.) warf alles rein in die Zweikämpfe gegen Cristiano Ronaldo (r.)

Weil dem FC Bayern zu jenem Zeitpunkt ein Tor zum Weiterkommen reicht, drängen die Madrilenen weiter auf ihren ersten Treffer. Eine gefährliche Hereingabe von Marcelo (55.) fliegt an Freund und Feind im Strafraum vorbei. Hummels klärt in der 73. Minute vor Ronaldo, der alleine auf Neuer zugelaufen wäre. Eine von zahlreichen Rettungsaktionen des Weltmeisters, dessen Leistung - ebenso wie die von Jerome Boateng - später von verschiedenen Medien als "heroisch" eingestuft wird. Doch gegen Real lassen sich nicht alle Angriffe abwehren.

Ein- und Auswechslungen auf beiden Seiten

Reals Trainer Zinedine Zidane läutete mit der Einwechslung von Marco Asensio (64.) die Zeit der Wechsel ein. Durch die Herausnahme von Karim Benzema rückte Ronaldo ins Sturmzentrum. Eine folgenschwere Entscheidung - zu Ungunsten der Bayern. Kurze Zeit später kommt noch Lucas Vazquez für Isco. Ancelotti tauscht Franck Ribery gegen Douglas Costa. Der bereits verwarnte und kurz vor dem Platzverweis stehende Vidal aber bleibt auf dem Feld - ebenfalls eine folgenschwere Entscheidung. Ebenfalls zu Ungunsten der Bayern.

Ronaldos Ausgleichs und Ramos' kurioses Eigentor

Eine Viertelstunde vor Schluss überschlagen sich die Ereignisse: Erst trifft Ronaldo per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Dann bekommt Ramos einen Ball, den der kurz zuvor eingewechselte Thomas Müller mit der Brust für Robert Lewandowski auflegen wollte, so unglücklich vor die Füße, dass er ihn ins eigene Tor lenkt - Real-Keeper Navas wird auf dem falschen Fuß erwischt und kann den Ball nicht mehr klären.

Gelb-Rot für Vidal und Lewandowskis Auswechslung

Für diese Aktion gegen Marco Asensio (r.) musste Arturo Vidal (l.) vom Platz

Ausgerechnet eine Aktion, die keines Pfiffes bedarf, wird Vidal schließlich zum Verhängnis. In der 84. Minute spielt er im Zweikampf mit Asensio an der Außenlinie den Ball, trifft danach auch den Gegner. Der Schiedsrichter schickt den Chilenen mit Gelb-Rot vom Platz. Aus Sicht der Bayern sicherlich unglücklich, wenn auch insgesamt folgerichtig, weil er schon früher hätte fliegen müssen. Ancelotti entschied sich daraufhin, die Position von Vidal mit Joshua Kimmich neu zu besetzen, opferte dafür mit Lewandowski aber einen Stürmer. Unbestätigten Berichten zufolge soll er zu diesem Zeitpunkt erneut Schmerzen an der zuletzt lädierten Schulter gehabt haben. So oder so: Ein Verlust für die Münchner - vor allem mit Blick auf die 30-minütige Verlängerung.

Ronaldos umstrittene Tore in der Verlängerung

Real profitiert in der Verlängerung von der Überzahl, kann sich aber - anders als im Hinspiel - zunächst kaum zwingende Chancen erspielen. Bis zur 104. Minute: Ramos flankt punktgenau auf Ronaldo, der den Ball im Strafraum kontrolliert und flach abzieht - 2:2. Kleiner Haken: Der Portugiese stand zum Zeitpunkt des Abspiels fast einen Meter im Abseits. Schiedsrichter und Assistenten haben das übersehen. Ebenso beim Treffer zum 3:2 in der 109. Minute: Marcelo lässt Thiago und Kimmich mit einem Heber stehen und stürmt auf zentral auf Neuer zu. Der Brasilianer hätte abziehen können, legt aber nochmal quer zum mitgelaufenen Ronaldo, der - in erneut knapper Abseitsposition - nur noch einschieben muss. 3:2 und Vorentscheidung. Zu allem Überfluss wird nach dem Spiel bekannt, dass sich Neuer kurz vor dem Gegentreffer zum 2:2 am Fuß verletzte und für acht Wochen ausfallen wird.

Entscheidung durch Asensio

Angeknockt und demoralisiert durch die beiden Treffer und erschöpft von einem intensiven Spiel können die Münchner Verteidiger kaum noch Gegenwehr leisten. Asensio spaziert mit der Kugel an den Füßen quer am Strafraum entlang und zieht aus halblinker Position flach ab. Das Tor zum 4:2 ist der endgültige K.o. für den FC Bayern, die zum ersten Mal seit sechs Jahren nicht das Halfbinale der Champions League erreichen.

Fazit: Ein verdienter Sieger nach 210 Minuten

Nach 90 Minuten im Hin- und 120 Minuten im Rückspiel steht Real Madrid als Sieger des Duells gegen den FC Bayern fest. Angesichts der Spielanteile und Torchancen, sowohl bei der Partie in München, als auch im Bernabeu, ein insgesamt verdientes Weiterkommen für die Königlichen. Für die Münchner bleibt durch die zweifellos fragwürdigen Entscheidungen der Schiedsrichter im Rückspiel aber ein bitterer Beigeschmack.

Dabei gab es, das zeigt nicht zuletzt unsere Analyse, weitaus mehr strittige Szenen, als nur die beiden Ronaldo-Treffer in der Verlängerung. Auch wenn es im Nachhinein müßig klingt: Verloren haben die Bayern das Duell nicht mit ihrem mutigen Auftritt in Madrid, sondern vielmehr aufgrund iher Passivität in der zweiten Halbzeit beim Hinspiel in München.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 19.04., 22.50 Uhr

Stand: 19.04.2017, 11:45