Für die spanischen Klubs sieht es nach den Hinspielen danach aus, als würden sie auch im siebten Jahr in Folge mindestens zwei Halbfinalisten in der Köinigsklasse stellen. Atletico gewann das Hinspiel gegen Leicester City mit 1:0 und Barcelona hat im Achtelfinale gegen Paris bewiesen, dass man sie trotz einer herben Auswärtspleite (0:3 bei Juventus Turin) noch nicht abschreiben sollte.

Seit 2011 kamen jeweils zwei der vier Halbfinalisten aus Spanien. Seit 2014 stellen die Südeuropäer zudem jeden Titelträger. 2014 und zuletzt 2016 gab es sogar ein rein spanisches Finale. Ganz nebenbei gewann der FC Sevilla in dieser Zeit drei Mal in Folge die Europa League. Die spanische Dominanz in Europa ist nicht von der Hand zu weisen. Bleibt die Frage: Warum ist das so? Ein Erklärungsversuch anhand von vier Thesen.

Finanzen

Das liebe Geld. Keine Frage, der Umsatz eines Fußballklubs ist hauptverantwortlich für seinen Erfolg, vor allem in der Champions League. Ausnahmen, wozu auch Atletico Madrid (229 Millionen Euro Umsatz) gehört, bestätigen die Regel. Der allgemeine Eindruck, dass der FC Bayern der Konkurrenz in der Bundesliga in Sachen Finanzen längst enteilt ist, trügt nicht: 592 Millionen Euro Umsatz in der Saison 2015/16 sind mehr als doppelt so viel wie bei Borussia Dortmund (284 Millionen Euro).

Im internationalen Vergleich aber hinkt der deutsche Rekordmeister noch immer hinterher, auch wenn die Lücke beträchtlich kleiner geworden ist. Real Madrid und der FC Barcelona liegen mit 620 Millionen Euro noch immer 28 Millionen Euro vor den Bayern. Im Vorjahr waren es sogar rund 100 Millionen Euro mehr. Die Gründe hierfür sind vielfältig - neben Marketing spielen aber vor allem die TV-Gelder eine wichtige Rolle. Anders als Bayern vermarkten sich die spanischen Giganten selbst - und können so höhere Einnahmen erzielen.

Selbstverständnis

Mit dem Anspruch, stets die beste Mannschaft zu sein, steht der FC Bayern nicht alleine dar. In Sachen Selbsverständnis sind die Münchner verbal längst auf dem Niveau von Real Madrid und Barcelona angekommen. Das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League soll es schon sein.

Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den Bayern auf der einen, und den spanischen Top-Klubs auf der anderen Seite: Meisterschaft und Pokalgewinn sind derart selbstverständlich, dass der Champions-League-Titel alles zu überlagern scheint. Der heutige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti war es, der während seiner Auszeit vom Fußballgeschäft im letzten Jahr über Pep Guardiolas Bayern sagte, sie würden "die Meisterschaft gewinnen, ohne die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen".

Das ist in Spanien schon immer anders gewesen. In den letzten zehn Jahren ging der Titel sechs Mal nach Barcelona, drei Mal triumphierte Real. 2014 schob sich das vermeintlich kleine Atletico vor die beiden Giganten. Im gleichen Zeitraum gab es mit Valencia (1), Atletico (1), FC Sevilla (2), Real (2) und Barcelona (4) fünf verschiedene Pokalsieger.

Liga

Die spanische Liga mag in der Breite nicht stärker sein als die Bundesliga. In der Spitze aber war keine europäische Top-Liga in den vergangenen Jahren so spannend. Drei Jahre in Folge hatte der Meister höchstens drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. 2013/14 und 2015/16 waren es sogar nur drei Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten.

Antoine Griezmann (r.) versucht mit Atletico Lionel Messi (l.) und Barcelona zu ärgern

Dieser Konkurrenzkampf bis in den Mai hinein sorgt bei den beteiligten Mannschaften dafür, dass die Spannung hochgehalten wird. Die Teams werden über die komplette Saison auf hohem Niveau gefordert. Es gibt nicht das wichtige Champions-League-Spiel auf der einen, und das völlig uninteressante Ligaspiel auf der anderen Seite. Zum Vergleich: In der Saison 2013/14 krönte sich der FC Bayern schon im März zum Meister. In der laufenden Saison ist der Titel bei acht Punkten Vorsprung nur noch Formsache. Real und Barcelona dagegen trennen aktuell nur drei Punkte.

Interessant: Als die spanische Meisterschaft zuletzt früh entschieden wurde (2012/13 hatte Barcelona am Ende 15 Punkte Vorsprung) triumphierte Bayern München in der Champions League. Im Jahr davor holte Real mit deutlichem Vorsprung (neun Punkte) den Titel in Spanien - während Chelsea gleichzeitig in der Königsklasse triumphierte.

Altersstruktur

Carlo Ancelotti setzt auf Erfahrung. Mit Manuel Neuer, Philipp Lahm, Xabi Alonso und Arjen Robben sind vier Stützen seiner Mannschaft über 30 Jahre alt. Dabei ist Franck Ribéry, der häufig verletzt fehlt, gar nicht miteingerechnet. Das Durchschnittsalter der Münchner Startelf im Hinspiel gegen Real lag bei genau 30 Jahren.

Zum Vergleich: Die Elf von Real Madrid war mit 28,3 Jahren im Schnitt fast zwei Jahre jünger. Genauso sah es beim FC Barcelona im Hinspiel gegen Juventus Turin aus. Atletico Madrid kam im Spiel gegen Leicester sogar auf ein Durchschnittsalter von 27,8 Jahren.

Lahm hatte schon vor Monaten festgestellt, dass bei Bayern München "einige Spieler in einem Alter sind, wo man nicht mehr lange auf diesem Niveau Fußball spielen kann". Ihn gilt es in der kommenden Saison ebenso zu ersetzen wie den 35-jährigen Alonso. Beide haben bereits ihr Karriereende angekündigt.

Xabi Alonso (l.) und Philipp Lahm (r.) beenden beide im Sommer ihre Karriere

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge betonte zwar am Rande des Champions-League-Rückspiels bei Real Madrid am Dienstag (18.04.17), der Klub sei da "geduldig genug", doch die jüngsten Vertragsverlängerungen von Ribéry (34 Jahre) und Robben (33) zeugen nicht gerade von Vertrauen in die vorhandenen "Youngster", wie zum Beispiel Kinglsey Coman (20), oder die eigene Jugend.

Bayern München hat es immer schon ausgezeichnet, neben Stareinkäufen auch Spieler hervorzubringen, die es aus der eigenen Jugend heraus in die Weltspitze schaffen. Thomas Müller ist aber der vorerst letzte aus dieser Riege gewesen.

Dass Barcelonas berühmte Fußballschule "La Masia" regelmäßig Weltklasse-Fußballer hervorbringt ist kein Geheimnis. Seit einigen Jahren aber scheint ausgerechnet Real Madrid den FC Bayern in Sachen Jugendarbeit überholt zu haben. Daniel Carvajal (25 Jahre) ist eine wichtige Stütze bei den Königlichen. Alvaro Morata (24) hat sein Können längst unter Beweis gestellt und Lucas Vazquez (25) sowie Marco Asensio (21) stehen bei Trainer Zinedine Zidane hoch im Kurs.

Stand: 18.04.2017, 12:15