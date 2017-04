Zinedine Zidane wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: "Ich bin glücklich, dass ich Cristiano Ronaldo im Team habe. Er macht den Unterschied aus", sagte der Coach von Real Madrid nach dem Halbfinaleinzug seiner Mannschaft.

Vor lauter Aufregung um die unberechtigte gelb-rote Karte und das Abseitstor in der Verlängerung gerät die herausragende Leistung des portugiesischen Stürmers im Champions-League-Viertelfinale leicht in den Hintergrund. Bereits im Hinspiel erzielte Ronaldo in München beide Tore für den spanischen Rekordmeister, im Rückspiel legte er nun mit einem Dreierpack nach. Fünf von sechs Toren gegen die Bayern gehen auf sein Konto. "Ronaldo ist Bayerns Scharfrichter", schrieb die französische L'Equipe, "Sein Talent gleicht die Unsicherheit der restlichen Mannschaft aus" die italienische Gazetta dello Sport.

Vor dem Viertelfinale gegen die Bayern hatte sich der Portugiese noch gegen Kritik wehren müssen. Der Grund: 659 Minuten war er in der Champions League ohne Tor geblieben. In den beiden Partien gegen die Bayern sorgte er nun für ein Novum in der Königsklasse: Der 32-Jährige hat die Schallmauer durchbrochen und sein Trefferkonto in der Champions League auf exakt 100 Tore erhöht.

85 Treffer erzielte er in 85 Champions-League-Spielen für Real, vor seinem Wechsel traf er zudem 15-mal für Manchester United. Und damit nicht genug: Hinzu kommen ein Tor in der Qualifikation für Manchester United und zwei weitere Tore in seinem einzigen Supercup, als Madrid 2014 mit 2:0 gegen den FC Sevilla gewann.