Real Madrid vor dem Champiosn league

Zidane fordert Disziplin von seinen Spielern

Die Madrider Medien spekulierten sofort los: War es wirklich nur Schonung, oder war Zidane das Auftreten des Schützlings missfallen? Zuvor hatte er Sturmkollege Gareth Bale angemotzt, weil dieser ihn bei einer vergebenen Torchance nicht angespielt hatte. Und er hatte auch das Tor von Karin Benzema zum 1:2 (67.) nicht bejubelt, weil er selbst kurz davor nicht hatte treffen können.

Der Coach lebt das vor, was er von seinen Spielern erwartet: " Real ist alles. Gewinnen ist der Schlüssel in diesem Verein ." Dafür, versichert Zidane, " gebe ich mein Herz und meine Seele ". Diesem Credo muss sich nach Zidanes Verständis auch ein Ronaldo unterordnen. Eine Auswechslung wie am Wochenende ist für ihne eine Selbstverständlichkeit, gerade bei einem Spieler wie dem Portugiesen, der seit Monaten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Gerüchte um Bale und Rodriguez

Die Posse um den Weltfußballer ist aber nur der vorläufige Höhepunkt mehrerer Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Zunächst wurden James Rodriguez Wechselambitionen nachgesagt, dann meldeten sowohl englische als auch spanische Medien tagelang, dass sich der Berater von Gareth Bale in Verhandlungen mit Manchester United befinde. Der Waliser wolle gehen, weil ihm eine vom allmächtigen Präsidenten Florentino Pérez zuvor versprochene Gehaltserhöhung verwehrt werde. Auch mit seiner Rolle im taktischen Konzept sei er nicht mehr zufrieden.

Mehr Unruhe können sie in Madrid nicht wollen. In der vergangenen Woche hatte Real Madrid erstmals unter der Woche gegen den FC Villareal am fünften Spieltag der Primera Division erstmals Punkte liegen gelassen und damit einen neuen Rekord von 17 Siegen in Folge verpasst. Real hatte am Ende der Vorsaison zwölf Spiele in Folge gewonnen und war auch in den ersten vier Spielen als Sieger vom Platz gegangen. Damit teilen sich die Madrilenen die Bestmarke von 16 Siegen in Folge weiterhin mit dem Erzrivalen Barcelona.

La Liga ist das tägliche Brot

Vor 22.500 Zuschauern war der Ärger der Königlichen beim Unentschieden bei Las Palmas am Wochenende dann perfekt, als Sergio Araujo in der 85. Minute im Nachschuss zum Ausgleich für das Team der Kanaren-Inseln traf. Davor hatte Tana (38.) die Madrider Führung durch Marco Asensio (33.) wettgemacht, und Karim Benzema (67.) erneut für Real getroffen. Die stichelnden Fragen der aufgeregten Journalisten konterte Stürmer Álvaro Morata hinterher cool: " Macht kein Drama, wir sind ja noch Tabellenführer! " Allerdings: Real hat in nur vier Tagen zweimal Punkte gelassen.

Die Liga haben die Königlichen in den vergangenen acht Spielzeiten nur einmal gewonnen und das ist auch schon wieder vier Jahre her. Die ständige Unruhe ist für eine Mannschaft, die über einen gesamte Saison hinweg konstant erfolgreich sein möchte, nicht hilfreich. Auf den Punkt kann sich die mit Superstars gespickte Mannschaft jedoch nach wie vor konzentrieren. Ergebnis: zwei Champions-League-Titel in den vergangenen drei Jahren. Ein Gruppenspiel beim BVB wird eher als lästige Pflicht empfunden, aber eine weitere Schmach soll es nach dem Selbstverständnis nicht werden.

Stößt Real den Bock um?

In der Gesamtbilanz (3-3-4) liegen die "Königlichen" zwar leicht vorn, allerdings haben sie die vergangenen drei Partien beim BVB verloren und überhaupt noch nie bei den Schwarz-Gelben in der Königsklasse gewonnen. In Madrid sind ihnen Erfolgsstatistiken vielleicht wichtiger als an jedem anderen Ort in der Fußballwelt.

Stand: 27.09.2016, 08:27