Der große Diego Maradona wird auch im Stadion sein. Der Argentinier begleitet seinen SSC Neapel als Glücksbringer zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. Noch immer ist der einstige Weltstar in Neapel ein Idol. Vor 30 Jahren holte er mit dem SSC erstmals die italienische Meisterschaft. Im Estadio Santiago Bernabeu darf er gleich neben Klub-Präsident Aurelio de Laurentiis sitzen.

"Es wird ein zähes Duell, doch wir können es schaffen" , sagt der 56-Jährige. Der Weltmeister von 1986 spielte von 1984 bis 1991 für Napoli und wird dort immer noch vergöttert. Am 10. Mai wird er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt - es ist der 30. Jahrestag des Scudetto.

Seit 18 Spielen ungeschlagen

Der SSC Neapel muss bei Real Madrid aber weder auf Maradona noch auf das Glück hoffen. Die Italiener dürfen vielmehr auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen. 18 Spiele ist der Tabellendritte der Serie A ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es im Oktober 2016 beim Spitzenspiel gegen Tabellenführer Juventus Turin.

Mit 57 Treffern stellt das Team den besten Sturm der Liga. Toptorschütze ist der Belgier Dries Mertens mit 20 Treffern in Liga und Champions League, Mittelfeldspieler Marek Hamsik aus der Slowakei hat elf Mal getroffen.

Ausgerechnet Real

Im Tor steht mit Pepe Reina ein ganz erfahrener Mann, der schon beim FC Barcelona und beim FC Liverpool spielte. Abwehrmann Raul Albiol stand von 2009 bis 2013 bei Real unter Vertrag. Weitere Topstars sind Klub-Urgestein Lorenzo Insigne und der Spanier Callejon.

In der Vorrunde lag Napoli in seiner Gruppe am Ende vor Benfica Lissabon, Besiktas Istanbul und Dynamo Kiew. Sieben ihrer elf Punkte in der Gruppenphase holten die Italiener auswärts. Einziges Problem: Im Achtelfinale bekamen sie ausgerechnet den Titelverteidiger zugelost. Was nichts heißen muss, denn das Duell zwischen Real Madrid und dem SSC Neapel ist vom Papier her völlig offen.

Trainer stapelt tief

Trainer Maurizio Sarri stapelt dennoch tief. "Wir spielen ein Auswärtsmatch beim Klub-Weltmeister. Die sind so stark, dass wir wirklich nicht wissen, ob wir überhaupt in der Lage sind, mit ihnen mitzuhalten" , sagt der Coach. "Natürlich werde ich meinen Jungs erzählen, dass sie mit Courage aufs Spielfeld gehen sollen. Wenn du die nicht hast und deinem Gegner nicht mit Entschlossenheit begegnest, dann macht es keinen Sinn zu spielen" , erklärt der 58-Jährige dann aber schnell.

Ein großes Champions-League-Spiel bei Real Madrid, das hat der SSC seit Maradonas Zeiten nicht mehr erlebt. Vor fast 30 Jahren gab es dieses Duell schon einmal. In der Saison 1987/88 schieden die Italiener auch mit dem damals noch besten Spieler der Welt im Team in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister aus (0:2, 1:1).

Mit breiter Brust

Diesmal ruhen die Hoffnungen nicht mehr nur auf einem Spieler. Die Mannschaft reist mit großen Selbstvertrauen an. "Als ich ein Kind war, habe ich mir jedes Spiel von Real Madrid am Fernsehen angeschaut. Aber auch wir haben ein starkes Team und mehrere Champions im Kader" , sagt der polnische Nationalspieler Piotr Zielinski.

Der gehörte auch beim jüngsten 2:0-Sieg gegen CFC Genua 1893 zu den Torschützen. In der Liga läuft es gut. Der Verein ist auf dem besten Weg, erneut einen Champions-League-Platz zu erreichen. Schon sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellen-Vierten Inter Mailand. Im italienischen Pokal steht der SSC in Halbfinale. Rund 10.000 Fans wollen Neapel nach Spanien begleiten.

Respekt in Madrid ist groß

Der Respekt bei Real Madrid ist groß. Kapitän Sergio Ramos: "Wir spielen gegen eine großartige Mannschaft, die wie wir eine tolle Serie hingelegt hat. Napoli ist richtig gut drauf und wir wissen, dass vor uns ein schwieriges Spiel liegt."

Stand: 14.02.2017, 12:59