Die Ausgangslage

RB Leipzig hat nach zwei Spielen nur einen Punkt auf dem Konto, der FC Porto immerhin drei. Fünf Zähler Rückstand wären es bei einem Sieg der Gäste, die Leipziger können mit einem Sieg allerdings auch an den Portugiesen vorbeiziehen - und nicht weniger fordert der Trainer. "Sonst ist der Zug dort abgefahren", meint Ralph Hasenhüttl.

Die aktuelle Form

Leipzig hat mit dem 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund gezeigt, dass das Team auch in dieser Saison gegen Spitzenteams zu famosen Auftritten fähig ist. Allerdings wird Porto den unter Druck stehenden Sachsen nicht den Gefallen machen und munter nach vorne spielen. In Köln und gegen Eintracht Frankfurt gab es vor dem BVB-Spiel zwei knappe 2:1-Siege.

Der FC Porto wird in der heimischen Liga nur gegen die Lissaboner Vereine Benfica und Sporting so richtig gefordert. Bei Sporting holte Porto vor zwei Wochen ein 0:0 und behauptete damit die Tabellenführung. Die einzige Niederlage der Saison kassierte das Team von Sergio Conceicao im heimischen Stadion gegen Besiktas Istanbul, gewann dafür beim AS Monaco. Alles offen, wie es so schön heißt.

Die Taktik

Leipzig hat ein Heimspiel und wird das Spiel machen müssen, den Sachsen wäre ein mitspielender Gegner natürlich deutlich lieber. Fehler dürften gegen den ausgebufften Gegner sofort bestraft werden. Leipzig muss die Balance finden, vorne den Gegner unter Druck setzen und trotzdem die Defensive stabil halten. "Wir müssen hochkonzentriert auftreten und einen engagierten Auftritt abliefern", so Hasenhüttl.

"Porto ist in der Offensive ein robuster und entschlossener Gegner und arbeitet auch gegen den Ball sehr diszipliniert", führt der RB-Trainer weiter aus. Porto wird sich nicht nur hinten reinstellen, vor allem aber auf schnelle Gegenstöße setzen, wie das auch beim 3:1 in Monaco gut geklappt hat. Sergio Conceição wird sein Team nicht ins offene Messer laufen lassen und setzt auf Defensive:"Wir haben die ganze Mannschaft analysiert. Wir wissen, wozu die Mannschaft offensiv in der Lage ist, und wir müssen das versuchen einzugrenzen."

Der Problembereich

Leipzig tat sich gegen defensiv robuste Gegner zuletzt etwas schwer, das belegen die knappen Siege gegen Frankfurt und in Köln. Ein frühes Tor würde den Leipzigern gegen einen bei Kontern anfälligen Gegner extrem in die Karten spielen. Die fehlende Erfahrung in der Königsklasse ist nach wie vor ein Manko, vielleicht fehlt aber auch nur genau dieser eine Funke einer 1:0-Führung, um die Leipziger international in die Spur zu bringen. Eine wirkliche Problemstelle haben die Leipziger nicht, sie sind in allen Mannschaftsteilen mit hochtalentierten Spielern besetzt.

Iker Casillas hat sich beim FC Porto nach zuvor schwankenden Leistungen bei Real Madrid stabilisiert, hat aber hier und da weiterhin Probleme bei Distanzschüssen und hohen Flanken. Der ehemalige Welttorhüter ist trotzdem weiterhin der einzige Star im Team. Die Geschlossenheit ist die Stärke, die Ausgeglichenheit aber auch die Schwäche des Teams, denn es gibt keinen Spieler, der in einem engen Match den Unterschied machen kann. Gegen Besiktas zeigte sich das Team anfällig für Konter, zudem wird es in der Liga kaum gefordert.

Das Personal

Timo Werner ist wieder einsatzbereit und dürfte besonders heiß sein. Denn nach seiner Auswechslung bei der 0:2-Niederlage bei Besiktas Istanbul fehlte der Stürmer wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur. Auch Lukas Klostermann ist nach muskulären Problemen wieder fit. Stefan Ilsanker hatte in Dortmund wieder Schmerzen an seinem gebrochenen Zeh und soll kurzfristig entscheiden, ob er mitwirken kann.

Beim FC Porto sind alle Mann an Bord.

