Timo Werner träumt schon von den ganz großen Namen. "Wenn Real Madrid oder der FC Barcelona kommen sollte, wäre das schon nicht schlecht", sagt der Stürmer des Bundesligisten RB Leipzig, der in diesen Tagen mit der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland weilt. Werner spricht von der Champions League, für den sich sein Klub überraschend erstmals qualifiziert hat. Am 24. August lost die UEFA in Nyon die Vorrunden-Gruppen aus, und Spieler und Fans des Vizemeisters hoffen bei der Premiere auf die ganz großen Gegner.

"Integrität des Wettbewerbs" gefährdet

Doch ob das Los mit dem Schriftzug "RB Leipzig" dann überhaupt mit im Topf ist, steht immer noch nicht fest. Denn der Sponsor, der Getränkehersteller Red Bull, unterstützt auch den österreichischen Meister Salzburg. Problem: Das Unternehmen ist nicht nur Geldgeber, es steuert die beiden Klubs auch. Zudem gibt es auch personelle und organisatorische Verflechtungen - zumindest war das in der Vergangenheit so.

Das alles ist der UEFA ein Dorn im Auge. Die Regularien zur "Integrität des Wettbewerbs" fordern eine strikte Trennung auf allen Ebenen aller teilnehmenden Vereine. So darf, was die "Eigentümerschaft" angeht, "keine natürliche oder juristische Person" Einfluss auf mehr als einen teilnehmenden Verein haben.

Salzburg bekäme den Vorzug

Sollte die UEFA verbieten, dass Leipzig und Salzburg in der Königsklasse antreten, würden die Sachsen den Kürzeren ziehen. Salzburg bekäme als Landesmeister automatisch den Vorzug. Daran ist auch nicht mehr zu rütteln. So steht sogar schon der erste Gegner fest. In der zweiten Qualifikationsrunde müssen die Österreicher gegen Hibernians Paola aus Malta oder gegen FCI Tallinn aus Estland ran.

Leipziger geben sich entspannt

Die Leipziger sehen der UEFA-Entscheidung entspannt entgegen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht" , betonen Klubchef Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick immer wieder. Die Argumentation: Beide Vereine seien mittlerweile komplett entflochten.

"Red Bull ist in Salzburg nur noch Hauptsponsor. Es gibt keine Kontrolle über Salzburg, denn unser Leipziger Vorstandsvorsitzender, Oliver Mintzlaff, hat alle Zuständigkeiten als globaler RB-Fußballchef aufgegeben. Und ich bin ja auch schon seit 2015 nur noch für Leipzig tätig" , erklärt Rangnick.

Doch ganz losgelöst voneinander sind die Projekte in Leipzig und Salzburg nicht, vor allem nicht im Nachwuchsbereich und bei Spielertransfers. Dass Leipzig mit einem Startverbot belegt werden könnte, hält Rangnick dennoch für "ausgeschlossen. Ich bin 100 Prozent sicher, dass wir dabei sind" , sagt er.

Köln würde in die Champions-League-Playoffs aufrücken

Falls nicht, hat das Auswirkungen auf die Bundesliga. So wäre 1899 Hoffenheim direkt für die Champions League qualifiziert, und der 1. FC Köln würde in die Playoff-Runde der Königsklasse nachrücken. Der SC Freiburg hätte einen festen Startplatz in der Europa League, und Werder Bremen dürfte in die Qualifikation. Dass Leipzig bei einem "Nein" aus Nyon in der Europa League spielt, ist nicht möglich. Denn die UEFA-Regularien gelten nicht nur für die Champions League, sondern für alle internationalen Wettbewerbe.

Entscheidung wohl noch im Juni

Die UEFA lässt sich bei der Entscheidung Zeit. Der Verband hat erst den Eingang aller Dokumente der Klubs und der nationalen Verbände abgewartet, und die prüfen die Regelhüter derzeit noch. Dem Vernehmen nach soll die Entscheidung aber noch im Juni fallen. Und bis dahin dürfen Timo Werner und Co. noch von großen Gegnern träumen - mindestens.

dpa/sid/vdv | Stand: 20.06.2017, 11:10