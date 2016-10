Das Champions League-Spiel beim FC Bayern München kommt für die PSV Eindhoven zur Unzeit. Ausgerechnet die Offensive, eigentlich das Prunkstück des amtierenden niederländischen Meisters, bereitet Trainer Phillip Cocu derzeit große Sorgen. Am Wochenende kam seine Elf gegen Heracles Almelo, Tabellendreizehnter der Eredivisie, zu 27 Torschüssen - heraus kam aber lediglich ein mageres 1:1-Unentschieden.

Eindhoven und das Champions League -Gesicht

Die kriselnde Offensive macht ihm Sorgen: Phillip Cocu

Zu wenig für die eigenen Ansprüche, schließlich steht die PSV nach neun Spieltagen auf einem enttäuschenden vierten Rang und hat bereits neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam. "Wir brauchen viel zu viele Chancen für ein Tor" , sagte Cocu nach dem dritten Remis in Serie. Dabei ist die derzeit enttäuschende Offensive keinesfalls schlechter besetzt als im Vorjahr, als Eindhoven die treffsicherste Mannschaft der Liga stellte.

Cocu, der in den Niederlanden als gewiefter Taktiker gilt, dürfte seiner Mannschaft vor diesem Hintergrund am Mittwoch (19.10.) in München ihr Champions League-Gesicht verpassen. Zugunsten einer kompakten Dreierkette, die von zwei defensiv orientierten Flügelspielern unterstützt wird, würde Cocu dann einen Angreifer opfern und vom typisch niederländischen Offensivfussball abweichen. Kapitän Luuk de Jong, letztes Jahr mit 26 Treffern alleine in der Liga, wird davon nicht betroffen sein. Der ehemalige Gladbacher ist gesetzt - weil er neben unbestrittenen Qualitäten im Abschluss auch dringend benötigte Führungsqualitäten mitbringt.

Schwaab hält Überraschung für möglich

Gegen Bayern München gefordert: Daniel Schwaab

Die erhofft man sich in Eindhoven auch von Daniel Schwaab, der im Sommer ablösefrei vom VfB Stuttgart kam. Der 28-Jährige gehört seit einigen Wochen zur Stammelf - auch gegen den deutschen Rekordmeister wird er dort aller Wahrscheinlichkeit nach auftauchen. Im Interview mit dem " SWR " macht Schwaab deutlich, dass er seinem Team unter gewissen Umständen durchaus eine Überraschung in München zutraut: "Natürlich ist Bayern eine Topmannschaft. Aber auch ein Team, bei dem wir an einem richtig guten Tag von uns auch mal was holen können. Wir haben gegen Atletico Madrid bei unserer 0:1-Heimniederlage gezeigt, dass wir auf diesem Niveau mithalten können."

Aber eben auch nur dann. Um die prominent besetzte Bayern-Offensive um Robert Lewandowski stoppen zu können, bedarf es einer nahezu perfekten Organisation. Eine Aufgabe für Cocu, den Taktiker. In der letzten Saison gelang es ihm schon einmal, seine Mannschaft so einzustellen, dass sie einen individuell deutlich überlegenen Gegner in zwei Spielen an den Rand einer Niederlage brachte. Gegen Atletico Madrid hieß es im Achtelfinale der letztjährigen Champions League-Spielzeit zweimal 0:0-Unentschieden, erst im Elfmeterschießen schied Eindhoven unglücklich aus. Ein Mutmacher für das Duell mit den Bayern?

Stand: 19.10.2016, 08:33