Leipzig war angetreten, um sich mit einem Sieg in Portugal noch die Chancen auf das Achtelfinale zu erhalten. Dafür hatten sie auch defensive Standards trainiert - doch genau ein solcher führte zum frühen 0:1 (13.). Nach einer Ecke herrschte viel Konfusion in der RB-Abwehr. Der Ball flipperte vor die Füße von Hector Herrera, der aus wenigen Metern einschoss.

RB war ohne Nationalstürmer Timo Werner ins Spiel gegangen, stattdessen stürmten der Franzose Jean-Kévin Augustin und Marcel Sabitzer. Mit den beiden im Angriff hatte RB bereits das Hinspiel 3:2 gewonnen. Auch das Mittelfeld mit Bruma und Emil Forsberg sowie der defensive Part mit Naby Keita und Kevin Kampl blieb gleich. In der Abwehr rückte Bernardo für Lukas Klostermann auf den Außenverteidigerposten.

Leipzig wechselt und trifft direkt

Nach dem Rückstand taten sich die Leipziger sehr schwer, ins Spiel zu finden. Obwohl RB vor 40.000 Zuschauern deutlich mehr Ballbesitz hatten, ließen die ballsicheren und disziplinierten Portugiesen nur einen gefährlichen Fernschuss von Forsberg zu (21.). Leipzig hingegen spielte oft zu kompliziert oder verdaddelte den letzten Pass.

Trainer Ralph Hasenhüttl sah sich in der Pause zum Handeln gezwungen. Für Marcel Halstenberg und Bruma brachte er Lukas Klostermann und Timo Werner - und der Nationalstürmer brauchte etwa zwei Minuten für den sehenswerten Ausgleich. Einen scharfen Pass von Marcel Sabitzer nahm Werner mit, ohne seine Geschwindigkeit zu drosseln. Und dann schlenzte er den Ball auch noch ins lange Eck (48.).

Ruhende Bälle bleiben großes Problem

Doch das schwache Defensivverhalten bei Standards blieb ein Problem der Leipziger - nach einer guten Stunde verwertete Danilo Pereira eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld per Kopf (62.).

Der erneute Rückstand hinterließ Spuren. Leipzig verlor nun sichtbar an Schwung, Porto brachte den Sieg geschickt ins Ziel und setzte in der Nachspielzeit sogar noch einen drauf. Einen schnellen Gegenstoß schloss Maxi Perreira erfolgreich ab (90.+2).

In der Gruppe G ist RB Leipzig mit vier Punkten von Porto überholt worden. Die Portugiesen haben nun sechs Punkte auf dem Konto. An der Spitze liegt nach wie vor Besiktas Istanbul (10), Letzter ist der AS Monaco (2).

red, sid, dpa | Stand: 01.11.2017, 22:34