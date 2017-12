Bevor Neymar und Co. ins winterliche München aufbrachen, verbreiteten sie erst einmal demonstrativ gute Laune. Beim Abschlusstraining in Paris waren die Stars sichtlich gut aufgelegt.

An Bord des Fluges BA 8015 zum Champions-League-Duell nach München war für Zweifler kein Platz. Wegen dieser einen und dazu vollkommen unnötigen Pleite in Straßburg gerät beim Milliardenklub Paris St. Germain niemand ins Grübeln.

24 Vorrundentore sind Rekord