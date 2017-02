Bundestrainer Joachim Löw schickt gleich zwei seiner Assistenten. Weil im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona gleich drei Deutsche auf dem Platz stehen, reisen Andreas Köpke und Thomas Schneider in die französische Hauptstadt. Während Köpke vor allem Barca-Torwart Marc-Andre ter Stegen und Paris-Schlussmann Kevin Trapp im Blick haben wird, will Schneider ein Auge auf Julian Draxler haben.

Der blüht bei St. Germain zurzeit wieder auf. Bei seinem neuen Arbeitgeber fühlt er sich sichtlich wohl. Kurz vor Weihnachten war Draxler für 45 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu PSG gewechselt. Bei den Niedersachsen hatte er nur selten überzeugt und meist nur durchwachsene Leistungen geboten. "Es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Ich bin in einer faszinierenden Weltstadt und einem neuen Klub - alles ist aufregend und spannend" , sagt er im Interview mit der Tageszeitung "Die Welt": "Die ersten Wochen bereiten mir einfach großen Spaß" , erklärt der 23-Jährige.

"Bin sehr glücklich"

Und das zeigt sich auch auf dem Platz. Acht Spiele in Liga und Pokal hat Draxler bisher gemacht - und dabei vier Tore geschossen. Gegen den FC Barcelona wird er wohl in der Startelf stehen. "Alles läuft wirklich gut" , sagt der Nationalspieler: "Normalerweise braucht man etwas Zeit, aber am Ende habe ich mich hier sehr schnell angepasst. Es war ein guter Start und ich bin froh, dass ich ein paar Tore schießen konnte. Ich bin sehr glücklich mit den ersten Wochen hier."

Viel Lob von Löw

Das alles ist auch dem Bundestrainer aufgefallen. "Ich habe den Eindruck, dieser Neuanfang in Paris, wo man ihn unbedingt haben wollte, tut ihm gut" , sagte Löw: "Paris steht für technisch anspruchsvollen Fußball, das passt zu einem Spielertyp, wie Julian ihn verkörpert." Worte, die Draxler Selbstbewusstsein geben. "Das tat gut. Er freut sich für mich, dass ich die Chance habe, bei einem Weltklub wie PSG zu spielen" , sagt der Mittelfeldmann.

In Wolfsburg, da wollte man ihn am Ende nicht mehr so richtig haben. Was freilich auch an Draxler selbst lag, denn der hatte schon im Sommer 2016 trotz laufenden Vertrages Wechselabsichten geäußert. Danach kam nach vermeintlich lustlosen Auftritten viel Kritik an seiner Einstellung auf. Der weißt das energisch zurück und bezeichnete dies als "aberwitzige Diskussion, die ich in einigen Punkten als sehr enttäuschend und unanständig empfand".

Große Ziele mit Paris

Mit Paris hat Draxler große Ziele. Meister und Pokalsieger will er werden, das ist klar. Und der Traum vom Sieg der Champions League lebt ebenso. "Ich werde weiter hart arbeiten und trainieren. Es wird nicht einfach, doch es wäre fantastisch, wenn wir es schaffen" , sagt Draxler.

Trapp selbstbewusst gegen Barca

Kevin Trapp, Draxlers Teamkollege bei Paris, ist dennoch guter Dinge. "Alle reden davon, dass wir in diesem Achtelfinale wenig Aussichten haben. Ich sehe das völlig anders. Es ist nicht so, dass David gegen Goliath spielt" , sagt der Schlussmann: "Ich sehe jeden Tag, über welche Qualitäten unsere Mannschaft verfügt. Wir müssen uns vor dem FC Barcelona nicht verstecken."

Zwischenzeitlich war Trapp in Paris nur die Nummer zwei. Mit dem Trainerwechsel von Laurent Blanc zu Unai Emery im Sommer musste der frühere Frankfurter und Kaiserslauterer zunächst dem Franzosen Alphonse Areola den Platz zwischen den Pfosten überlassen. Seit dem Jahreswechsel hat Trapp aber die Mehrzahl der Spiele bestritten. Für Draxler hat er nur Lob. Der passe "sowohl vom Charakter als auch von den sportlichen Qualitäten gut in die Mannschaft rein" , sagt Trapp: "Wir spielen technisch anspruchsvollen Fußball, da wird er uns auf jeden Fall helfen können."

Duell mit ter Stegen

Im Barcelona-Tor wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Marc-Andre ter Stegen stehen, der auch in der Nationalmannschaft zuletzt gegenüber Trapp klar im Vorteil war. Der war zwar schon ins DFB-Team berufen worden, wartet aber noch immer auf sein Debüt. Ein gute Leistung gegen Barcas berüchtigtes Sturmduo mit Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar würde da sicher helfen.

Für Draxler steht indes die erste große Bewährungsprobe an. Das große Ziel des Klubs ist der Gewinn der Champions League. Doch im Achtelfinale wartet mit dem FC Barcelona ein harter Brocken. 2013 und 2015 waren die Katalanen schon eine Nummer zu groß für Paris. Das Team kam bisher ohnehin noch nie über das Viertelfinale heraus. So hat nicht nur Löw-Assistent Thomas Schneider eine Auge auf Draxler, sondern auch die französischen Medien. "Er wurde nicht gekauft, um gegen Rennes oder Nantes zu gewinnen. Draxler muss gegen den FC Barcelona beweisen, weshalb er den Eigentümern so viel Geld wert war" , schreibt die Sport-Tageszeitung "L'Equipe".

Stand: 14.02.2017, 10:57