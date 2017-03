Die Königsklasse hat bei den "Königlichen" - das sagt ja beinahe schon der Name - traditionell einen hohen Stellenwert. Kein Wunder also, dass Trainer Zinedine Zidane trotz des 3:1-Erfolgs (Tore: Insigne, Benzema, Kroos und Casemiro) im Hinspiel gegen den Dritten der Serie A heute Abend zunächst einmal alle verfügbaren Kräfte mobilisieren wird. Wenn geschont wird, dann in der Liga, wo Real zuletzt zwar die Tabellenführung an den Rivalen Barcelona abtreten musste, aber immer noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Offensivpower auf beiden Seiten

Auch am Wochenende schonte der Franzose wieder einmal seine Top-Spieler. Gegen SD Eibar blieben der angeschlagene Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Marcelo und Dani Carvajal draußen. Gareth Bale fehlte rotgesperrt - und dennoch gewannen die Königlichen mit 4:1. Sehr wahrscheinlich ist, dass alle fünf Spieler heute Abend in Neapel wieder von Beginn an auflaufen werden.

Dass das nicht nur positiv für das Spiel des Erfolgsklubs sein muss, zeigt die Statistik: Mit Ronaldo, Bale und Karim Benzema steht die Siegquote bei 69 Prozent, fehlt mindestens einer der drei, erhöht sie sich auf 76 Prozent. So ganz unumstritten sind die Topstars also gar nicht mehr - dennoch dürften die Fans froh sein, dass der "BBC-Supersturm" rechtzeitig für das Duell mit den gefährlichen Neapolitanern wieder fit ist. Auf Königsklassen-Niveau braucht auch Madrid jeden Mann. Vor allem, weil die Offensive der heutigen Gastgeber um den herausragenden Belgier Dries Mertens tatsächlich furchteinflößend und die beste der Serie A ist.

Die Italiener sind also durchaus in der Lage gegen Madrid, dessen Defensive auch in dieser Saison nicht immer völlig sattelfest ist, zwei oder drei Treffer zu erzielen - da beruhigt doch die Gewissheit, dass man Spieler wie Ronaldo oder Bale in den Reihen hat, die jederzeit aus jeder Situation selbst ein Tor machen können. Werden es heute Abend sogar deren zwei, dürfte die Partie wegen der Auswärtstorregel entschieden sein. Das "Mauern" wird Zidane seinen Spielern also wohl kaum verordnen.

"Hexenkessel San Paolo"

Neapel sieht unterdessen nach zuletzt etwas schwächeren Wochen gerade rechtzeitig wieder ein wenig Licht am Horizont und gibt den forschen Außenseiter. Gegen den AS Rom gewannen die Süditaliener in der Serie A mit 2:1 - und näherten sich dem Ligazweiten aus der Hauptstadt an. Dementsprechend war die Stimmung hoffnungsvoll. Die Zeitung "Gazzetta dello Sport" kommentierte, der Jubel nach dem Rom-Sieg sei nur ein "Antipasto" im Vergleich zum erwarteten Aufmarsch der Fans am Dienstag.

Neapels Top-Waffen: Dries Mertens (l.) und Pepe Reina

Neapel-Kapitän Marek Hamsik bemühte ein großes Bild und erwartet für heute Abend einen "Schrei der Champions" . Die Stadt rüstet sich für das Superspiel - das Selbstbewusstsein ist enorm. Beeindruckt das die erfahrenen Spanier?

"Wir glauben an unsere Chance, weil wir Madrid 2:0 schlagen können" , sagte Napoli-Keeper Pepe Reina. Der gebürtige Madrilene und ehemalige Bayern-Torwart (2014-2015) spielt derzeit in bestechender Form. Am Wochenende rettete der 34-Jährige mit starken Paraden den Sieg gegen die Roma. "Das Auswärtstor in Madrid war für uns sehr wichtig. Wir haben nichts zu verlieren. Real ist Favorit, aber sie erwartet ein Hexenkessel in San Paolo" , ergänzte Reina.

Sarri warnt vor Kopflosigkeit

Spielt Neapel also mit offenem Visier gegen das ohnehin traditionell offensiv ausgerichtete Real und erwartet die Fans ein echtes Spektakel? Der Trainer des Außenseiters tritt angesichts dieser Vorstellung ein wenig auf die Bremse. Maurizio Sarri mahnte: "Wir dürfen bei der Aufholjagd nicht den Kopf verlieren." Gegen das konterstarke Real mit den pfeilschnellen Superstars Bale und Ronaldo wäre seine Mannschaft damit auch definitiv gut beraten.

red/dpa/sid | Stand: 07.03.2017, 10:17