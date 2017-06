Wenn Real Madrid einen bedeutenden Wettbewerb gewonnen hat, was ja ziemlich häufig vorkommt, wird das in der Regel sofort auf dem Plaza de Cibeles gefeiert. Unter dem Jubel der Fans drehen die Spieler dann auf einem Bus ihre Runden um den berühmten Brunnen in der spanischen Hauptstadt.

Nun, da etwas Historisches geschafft worden war, erstmals den Titel in der Champions League zu verteidigen, wich Real von der Regel ab. Es wäre zu spät geworden nach dem Rückflug aus Cardiff. So wurde die komplette Feier auf den Sonntagabend (04.06.17) verlegt. Erst Cibeles, dann ab ins Stadion Santiago Bernabeu.

"Rekorde bedeuten mir wenig, ich will Titel gewinnen"

Toni Kroos in Cardiff

So hat auch der drei Jahre alte Leon die Möglichkeit, sich erst einmal auszuschlafen. Er war sehr müde, als er am Samstagabend an der Hand seines Vaters im Nationalstadion von Wales stand. Toni Kroos hätte ihm die Ruhe gegönnt, doch er hatte auch Verständnis dafür, dass der Sohn noch ein bisschen durchhalten musste.

Schließlich gab es viele Fragen an den Vater, etwa die, ob es ihm etwas bedeute, nun als erster Deutscher drei Mal die Champions League gewonnen zu haben. Er habe auch davon gelesen, sagte Kroos: "Aber Rekorde bedeuten mir wenig. Ich will Titel gewinnen, in jedem Wettbewerb, an dem wir teilnehmen."

Sein Ex-Klub rennt der Champions League hinterher

Das hat in dieser Saison ganz gut geklappt. Kroos darf sich erstmals spanischer Meister nennen, dazu kommt die Champions League. Als er den silbernen Henkelpott zum ersten Mal in die Luft hob, trug er noch das rote Trikot des FC Bayern. Das war 2013. Ein Jahr später, nachdem er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden war, wechselte er zu Real Madrid. Die Bayern hatten ihm den Wunsch, das üppige Gehalt auf ein Topniveau anzuheben, verwehrt.

Während die Münchner der Champions League seit einigen Jahren vergeblich hinterher rennen, schrieb Kroos nun Geschichte im wichtigsten europäischen Wettbewerb. "Mein Ziel ist es schon, als guter und erfolgreicher Spieler in Erinnerung zu bleiben. Da bin ich auf einem ganz guten Weg" , sagte Kroos in Cardiff in der für ihn typischen Bescheidenheit und Ruhe.

Fußballer des Jahres?

Nach den Siegesfeiern wird er ein paar Tage ausspannen, dann kurz nach Deutschland kommen, um mit seiner Stiftung für bedürftige Menschen Geld zu sammeln, und dann hat Toni Kroos einen langen Urlaub. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für den Confederations Cup auf einen seiner wichtigsten Spieler, um ihn ausgeruht in eine Saison zu schicken, an deren Ende der Weltmeistertitel verteidigt werden soll.

Wenn die Spielzeit losgeht, könnte Toni Kroos erstmals zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden sein. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Impulse aus einem hervorragenden Mittelfeld

Die Wahl dürfte allerdings knapper ausfallen als die zum Weltfußballer. Seine beiden Treffer beim 4:1 im Finale gegen Juventus machten Cristiano Ronaldo zum fünften Mal hintereinander zum besten Torschützen in der Champions League. "Du musst halt auch einen haben, der sie reinmacht" , sagte Kroos über seinen Mannschaftskollegen.

Luxus ist, wenn eine Mannschaft ein solches Mittelfeld dahinter hat, wie es sich auch in Cardiff wieder präsentierte. Casemiro schoss das Tor zum 2:1, Luka Modric bereitete das 3:1 vor, Kroos leitete das perfekt herausgespielte 1:0 ein. Das Trio brachte jeweils mehr als 90 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Bemerkenswert besonders die Quote bei den langen Pässen: bei Kroos kamen sieben von acht an, bei Modric zwölf von 13.

Enorm verbessertes Ballbesitzspiel

"Spielt, spielt, spielt" , habe Zinedine Zidane in der Pause gesagt, erzählte der Trainer, nachdem Juventus in der ersten Halbzeit besser war. Zidane wollte das Ballbesitzspiel, in dem sich Real in den vergangenen 18 Monaten unter seiner Anleitung enorm verbessert hat, weiter nach vorne verlagern.

Es gelang glänzend. Madrid bestimmte die zweite zweite Halbzeit klar und gewann zum zwölften Mal den bedeutendsten Vereinswettbewerb. "Ich kann das noch gar nicht richtig greifen" , sagte Kroos, "dafür brauche ich noch ein paar Tage." Er bekommt die Zeit.

