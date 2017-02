Benfica fühlt sich gut gerüstet für den BVB

Wenn Benfica Lissabon am Dienstagabend (14.02.2017) in das Estadio da Luz einläuft, dürfte der Applaus noch ein wenig größer sein also sonst üblich. Und die Augen der rund 65.000 Zuschauer werden sich dann wohl ausschließlich auf Luisao richten.

Der Brasilianer wird gegen die Borussia aus Dortmund schließlich sein 500. Pflichtspiel für Benfica absolvieren. Eine solche Vereinstreue ist in der heutigen Zeit im Profifußball selten. Kein Wunder also, dass Luisao der Publikumsliebling der Benfica-Anhänger ist. Seit dem Jahr 2003 ist er bereits beim aktuellen portugiesischen Meister unter Vertrag.

Dass Luisao am Montag seinen 36. Geburtstag feierte, dürfte diese Woche für den baumlangen Innenverteidiger umso bedeutender machen. Die Krönung für den Jubilar wäre allerdings ein Sieg gegen den BVB , um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in drei Wochen in Dortmund zu verschaffen.

Früherer Gladbacher Angreifer Mitroglu trifft häufig

Das Team von Trainer Rui Vitoria, der zuletzt vom portugiesischen Verband für 15 Tage aufgrund disziplinarischer Verfehlungen gesperrt war und gegen die Borussia aber wieder auf der Bank Platz nehmen wird, fühlt sich gut gerüstet für die Aufgabe.

Im Gegensatz zum BVB , der beim Tabellenletzen Darmstadt 98 (1:2) als Verlierer vom Platz ging, war Benfica in der heimischen Superliga im Heimspiel gegen den FC Arouca (3:0) erfolgreich. Damit steht der portugisische Serienmeister an der Tabellenspitze mit einem Punkt Vorsprung vor dem großen Rivalen FC Porto.

"Das ist Benfica, das ist für mich klar" , sagte Vitorias Stellvertreter Arnaldo Teixeira nach dem Liga-Erfolg mit Blick auf den internationalen Wettbwerb.

Auf den früheren Gladbacher Angreifer Kostas Mitroglou, der auch gegen Arouca doppelt traf, muss die Dortmunder Defensive besonders achten. Neben Luisao und Mitroglou ist aber auch der schwedische Nationalspieler Victor Lindelöf Leistungsträger im Team der "Águias" (portugiesisch für Adler).

Zorc warnt vor Lissabon

In der Champions League lief es bisher allerdings nicht ganz so rund bei den Portugiesen. Die Mannschaft holte lediglich acht Punkte in der Gruppe B und wurde hinter dem SSC Neapel (11 Punkte) und vor Besiktas Istanbul (7) Zweiter. Die Punktausbeute ist im Übrigen die schlechteste aller noch im Wettbewerb verbliebenen Klubs.

Wie widerstandsfähig das Team von Benfica in der europäischen Königsklasse allerdings sein kann, musste der FC Bayern im vergangenen Jahr im Viertelfinale erleben. Benfica Lissabon scheiterte nur knapp am FC Bayern München (2:2/0:1).

"Benfica ist mit Abstand der größte Club in Portugal. Einer, der mit seiner Wucht enorme Dynamik entfachen kann" , warnte BVB -Sportdirektor Michael Zorc vor der Begegnung. Vor dem Hintergrund der jüngsten Turbulenzen bei der Borussia dürfte dieser Hinweis bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel angekommen sein.

Stand: 14.02.2017, 09:14