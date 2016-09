Chicharito und das Stürmer-Roulette

Das höchste Lob für Chicharito nach dem Glanztag gegen den 1. FSV Mainz 05 kam von seinem Sturmkollegen Kevin Volland. " Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so gut vor dem Tor ist wie er ", sagte Volland, der mittlerweile auch schon einige Jahre im Profi-Fußball auf dem Buckel hat. Dank der Vollstrecker-Qualitäten von Javier Hernandez, den alle nur Chicharito ("Kleine Erbse") nennen, feierte die Werks-Elf den so wichtigen Auswärtssieg bei den Rheinhessen und eine gelungene Generalprobe für das zweite Spiel in der Champions League bei AS Monaco an diesem Dienstag (27.09.2016, 20.45 Uhr).

Volland erste Option

Zum Auftakt in der Königsklasse war nur ein 2:2-Remis gegen ZSKA Moskau herausgesprungen. Deshalb spüren die Leverkusener nun vor dem Duell bei den Monegassen erhöhten Druck, zählbaren Erfolg mitzubringen. Ansonsten könnte das Minimalziel Achtelfinale schnell in weite Ferne rücken.

Und natürlich ruhen die Hoffnungen erneut auf Chicharito, der wohl wieder einen neuen Sturmpartner an seine Seite bekommt. In Mainz stand Joel Pohjanpolo erstmals von Beginn an in der Bayer-Startelf. Der Finne, der zuvor seine Joker-Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt hatte, machte allerdings keine gute Partie und dürfte wieder ins zweite Glied zurückrutschen. Erste Option für den zweiten Platz im Sturm ist nach wie vor Neuzugang Kevin Volland, der in den letzten 30 Minuten in Mainz ran durfte und einen starken Eindruck hinterließ.

Kießling wieder da

Volland hat seinen Mittelhandbruch, den er sich Anfang September im Länderspiel gegen Finnland zugezogen hatte, auskuriert und scheint wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Als Volland ausfiel, hatte Hakan Calhanoglu den Offensiv-Part bei Bayer als hängende Spitze hinter dem einzigen Angreifer Chicharito übernommen. Es funktionierte allerdings nur mit mäßigem Erfolg.

Chicharito im Spiel gegen Mainz

Ansprüche auf einen Platz im Team meldet seit kurzem aber auch wieder ein Urgestein an. Routinier Stefan Kießling ist zurück und machte schon beim 0:0 gegen Augsburg ein gutes Spiel. Mit seiner Einwechslung kam das Bayer-Spiel noch einmal richtig auf Touren. In Mainz hatte "Kies" ebenfalls Anteil am Sieg. Er bereitete den Treffer zum 2:2 durch Chicharito vor. "Die Einwechslung von Stefan war sehr, sehr wichtig. Er hat viele lange Bälle festgemacht, und Chicha hat dann den Rest erledigt ", merkte Bayer-Torwart Bernd Leno an.

Noch ohne Sieg gegen Monaco

Kießlings Kampfeslust ist ohnehin ungebrochen. " Wir haben mit Monaco noch eine kleine Rechnung offen ", sagt der Ex-Kapitän. In der Königsklasse konnte die Werkself in vier Versuchen noch nie gegen Monaco gewinnen, zuletzt gab es in der Saison 2014/15 zwei 0:1-Niederlagen. Drei Siege und ein Remis stehen insgesamt aus Sicht der Monegassen zu Buche. " Jede Serie geht einmal zu Ende ", sagt aber Bayer-Trainer Roger Schmidt vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten der französischen Ligue 1. Jetzt soll es soweit sein.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibe - Fabinho, Bakayoko - Lemar, Joao Moutinho, Bernardo Silva - Germain.

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Bender, Aranguiz - Brandt, Kampl - Hernandez, Volland.

Schiedsrichter: David Fernandez Borbalan (Spanien)

Stand: 26.09.2016, 14:43