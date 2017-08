Champions-League-Playoffs - Hoffenheim muss gegen Liverpool ran

Dies ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Hoffenheim hat zunächst Heimrecht. Die Play-off-Hinspiele werden am 15./16. August ausgetragen, die Rückspiele folgen am 22./23. August. "In Liverpool machen sie bestimmt keine Luftsprünge, weil sie gegen uns spielen" , sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann unmittelbar nach der Auslosung. "Für die Wahrnehmung unseres Klubs ist es super, dass wir durch dieses Los voll im Fokus stehen werden."

Wiedersehen mit alten Bekannten

Für die TSG kommt es damit zum Wiedersehen mit dem Brasilianer Roberto Firmino, der 2015 für die Rekordablöse von 41 Millionen Euro von Hoffenheim nach Liverpool gewechselt war. Auch Teammanger Jürgen Klopp, Nationalspieler Emre Can und der frühere Schalker Joel Matip dürften den meisten Fans noch aus Bundesliga-Zeiten bekannt sein.

Im Falle des Einzugs in die Gruppenphase der Königsklasse winken Hoffenheim bei der Premiere auf der internationalen Bühne Millioneneinnahmen. Bei einem Scheitern würde die Mannschaft von Trainer Nagelsmann in der Europa League spielen. Seit der Premiere 1997 sind erst vier deutsche Teams in den Playoffs gescheitert: 1860 München (2000), Borussia Dortmund (2003), FC Schalke 04 (2008) und Borussia Mönchengladbach (2012).

Bayern, Leipzig und Dortmund bereits in der Gruppenphase

Hoffenheim hatte als Vierter der vergangenen Bundesliga-Saison erstmals den Europapokal erreicht. Bereits sicher für die Gruppenphase qualifiziert sind Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Stand: 04.08.2017, 12:18