Wer sich mit dem Trainer Hein Vanhaezebrouck beschäftigt, bekommt schnell das Gefühl, einem Phänomen auf der Spur zu sein. Vanhaezebrouck, 53, gilt in seiner Heimat als Übungsleiter mit dem Hang zum Perfektionismus. Es heißt, er könne stundenlang über Taktik dozieren, über Systeme und die Frage, wie man in welcher Situation für Dominanz sorgt. Wer sich nun einen Asketen wie Pep Guardiola oder Thomas Tuchel vorstellt, einen, der zu diesem Zweck Teetassen und Zuckerwürfel auf dem Tisch verschiebt, liegt aber falsch.

Denn "Big Hein", wie sie ihn in Belgien nennen, ist gut 1,90 Meter groß und über 100 Kilo schwer. Nach anstrengenden Spielen nutzt Vanhaezebrouck die Pressekonferenz auch schon mal dazu, um schnell zwei Bier zu trinken und dabei über das Spielgeschehen zu diskutieren. Und wenn er im feinen Zwirn am Spielfeldrand auf und ab tigert, die Arme immer in Bewegung, das Gesicht stets leicht gerötet, dann scheint er mit den Guardiolas und Tuchels dieser Welt rein gar nichts gemein zu haben. Aber Vorsicht, man sollte den Mann nicht unterschätzen.

Vanhaezebrouck wurde lange unterschätzt

In Belgien tut man das nicht mehr. Doch auch hier dauerte es, ehe Vanhaezebrouck die Skeptiker überzeugt hatte. Lange trainierte er vor allem seinen Heimatverein KV Kortrijk, ehe er mit dem Wechsel zu KAA Gent 2014 durchstartete. Gleich im ersten Jahr wurde Vanhaezebrouck mit einer No-Name-Truppe Meister und sorgte in der folgenden Spielzeit auch in der Champions League für Furore - erst im Achtelfinale war Schluss gegen den VfL Wolfsburg. Daran erinnerte man sich natürlich auch beim Rekordmeister RSC Anderlecht (34 Meisterschaften), der Vanhaezebrouck Anfang Oktober als Nachfolger des Schweizers René Weiler (früher 1. FC Nürnberg) installierte.

Und jetzt soll er Anderlecht zu altem Glanz verhelfen. Denn der RSC Anderlecht war mal eine große Nummer im europäischen Fußball, 1976 und 78 gewann man den Europapokal der Pokalsieger, 1983 den UEFA-Pokal. Das ist lange her, heute wäre man schon froh, wenn man in der Champions League mal wieder punkten würde. Aus den ersten vier Spielen gab es in der Gruppe mit dem FC Bayern München, Paris St. Germain und Celtic Glasgow vier Niederlagen, das Torverhältnis: 0:15. Kaum vorstellbar, dass sich heute Abend gegen die Bayern etwas daran ändert.

Ein Fußball-Liebhaber

Doch die Zusammenarbeit zwischen Anderlecht und Vanhaezebrouck gilt nicht umsonst bis 2020. Der Flame Vanhaezebrouck soll eine Mannschaft aufbauen, die in den kommenden Jahren endlich auch international mal wieder überzeugen kann. Die Taktik hat er schon mal geändert, Anderlecht verteidigt jetzt mit einer Dreierkette und wesentlich offensiver. Die Symphathien der Fans, die sich trotz der gewonnen Meisterschaft über den Sicherheitsfußball von Vorgänger Weiler echauffiert hatten, sind ihm schon jetzt sicher.

Schlüsselrollen nehmen in Vanhaezebroucks offensivem 3-4-3, das bei Bedarf auch zu einem 3-5-2 werden kann, Keeper Matz Sels, die Mittelfeldspieler Leander Dendoncker und Adrien Trebel sowie Angreifer Henry Onyekuru, mit sieben Treffern in der Liga Anderlechts erfolgreichster Schütze, ein. Man darf sich aber sicher sein, dass Vanhaezebrouck bereits intensiv nach Verstärkungen fahndet, denn Onyekuru ist nur vom FC Everton ausgeliehen, und Dendoncker soll auf der Liste etlicher Spitzenklubs stehen.

Der Mann für die kreativen Lösungen

Der RSC Anderlecht muss damit leben, dass ihm finanzstarke Spitzenklubs aus besseren Ligen Jahr für Jahr die hoffnungsvollsten Talente abwerben. Im Sommer war es Youri Tielemans, der Anderlecht den Rücken kehrte und für 25 Millionen nach Monaco wechselte. Das ist Fluch und Segen zugleich, immerhin sind die Kassen dadurch für belgische Verhältnisse prall gefüllt. Damit umzugehen ist eine Aufgabe, die wie gemacht zu sein scheint für den Tüftler und Taktiker Vanhaezebrouck, der auch vor kreativen Lösungen nicht zurückschreckt.

Als er noch KAA Gent trainierte, suchte Vanhaezebrouck weltweit nach Neuzugängen, sie kamen aus der Slowakei, aus Mazedonien, aus Nigeria oder Israel. Viele von ihnen schlugen ein, auch hier bewies "Big Hein" Kreativität und den Hang zum Perfektionismus. Den bekamen sie auch in Anderlecht schon zu spüren: Als erste Amtshandlung nahm sich Vanhaezebrouck der mangelnden Fitness seines neuen Teams an, dann ließ er Container auf dem Trainingsgelände aufstellen, damit Anderlechts Spieler die Zeit zwischen den Einheiten für ein Nickerchen nutzen können.

Ein Mann wie "Big Hein" überlässt eben nichts dem Zufall.

