Doch nach dem 0:3 im Hinspiel droht den Rot-Weißen, den Rojiblancos, ein weiteres Europacup-Trauma gegen den Stadtrivalen Real, auch wenn Trainer Diego Simeone vor dem Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) an ein Happy-End glaubt. "Wir müssen das Unmögliche schaffen. Wenn wir Atletico bleiben und an uns glauben, können wir es schaffen" , sagte der Argentinier und hat das Finale am 3. Juni in Cardiff/Wales noch nicht abgehakt: "Wenn wir eine Einheit sind und verstehen, dass es ein Halbfinale der Champions League ist, haben wir eine Chance."

In der Liga im Soll

In der Liga hat der Arbeiterklub aus der Hauptstadt seine Hausaufgaben erledigt. Durch den 1:0-Sieg am Wochenende gegen SD Eibar ist der dritte Platz und damit die direkte Qualifikation zur Königsklasse so gut wie sicher. Doch in der Champions League scheinen Simeone und sein Team Real nicht knacken zu können. Von 2014 bis 2016 scheiterte man regelmäßig am übermächtigen Nachbarn, davon zweimal (2014/2016) im Finale.

"Zauber" Vicente Calderon?

Vielleicht aber kann der besondere Zauber von Vicente Calderon das Blatt noch einmal zugunsten der Gastgeber wenden. Seit 1966 war die Schüssel mit der Autobahn unter der Haupttribüne Heimstätte des Klubs, hier erlebte der Weltpokalsieger von 1974 insgesamt 142 Europapokal-Spiele, gewann 104 davon. Im Anschluss wird das Stadion abgerissen. Atletico zieht ins 16 km nördlich gelegene Metropolitano um. Die neue Arena mit 67.000 Plätzen ist im Gegensatz zum Calderon überdacht.

Zidane: "Werden leiden müssen"

Real kann das Stadtderby in Ruhe angehen. Das Team von Trainer Zinedine Zidane schickt sich an, als erste Mannschaft den Titel in der Champions League erfolgreich zu verteidigen. Außerdem lockt das erste Double aus Champions League und Liga seit 1958. "Wir müssen das Rückspiel wie ein normales Spiel angehen. Wir müssen aufs Feld gehen und versuchen, alles zu tun, um zu gewinnen" , sagte Zidane vor dem Rückspiel, meinte aber auch: "Wir werden leiden müssen."

In der Meisterschaft führen die Königlichen kurz vor Schluss punktgleich mit dem FC Barcelona die Tabelle an, haben aber noch ein Spiel mehr auszutragen. Beim 4:0 am Wochenende gegen den FC Granada konnte sich Zidane den Luxus erlauben, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo, Raphael Varane und Keylor Navas zu schonen.

Im Rückspiel werden sich alle Blicke wieder auf Ronaldo richten. Der Portugiese hatte Atletico im Hinspiel mit seinem Dreierpack im Alleingang abgeschossen und zuvor im Viertelfinale gegen die Bayern bereits in zwei Spielen fünfmal getroffen. Fraglich wird sein, inwieweit Atletico die Kreise des treffsicheren Europameisters einengen kann. Wahrscheinlich wird Isco wieder für den an der Wade verletzten Gareth Bale auflaufen.

Thema in: Deutschlandfunk Sport aktuell, 10.05.2017, 22.50 Uhr

sid | Stand: 02.05.2017, 08:28