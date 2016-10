Pep Guardiola wäre nicht Pep Guardiola, wenn er bei seinem neuen Arbeitgeber nicht gleich ein paar einschneidende Veränderungen vorgenommen hätte. Dies musste zuletzt Sergio Agüero feststellen, als er auf dem Trainingsgelände von Manchester City zum Smartphone griff - und auf einmal kein W-LAN mehr hatte. Dazu muss man wissen, dass der mobile Internetempfang auf dem Trainingsgelände von Manchester City ohnehin stark eingeschränkt ist. Guardiola hatte nun aber auch das lokale Netzwerk blockiert, berichtete Agüero dem Guardian. Weil, so mutmaßte der Mittelfeldstar, ein Spieler zuvor auf der Massagebank allzusehr mit seinem Telefon beschäftigt war.

Dass Guardiola auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckt, hatten sie in Manchester auch schon zuvor erfahren. Mit die erste Amtshandlung von Guardiola nach der Ankunft war es, den englischen Nationaltorhüter Joe Hart, eine der wenigen Identifikationsfiguren im zusammengekauften Starensemble, zu demontieren und durch den Chilenen Claudio Bravo zu ersetzen. Der Torhüter kehrt nun am Mittwochabend (19.10.2016) wie sein Trainer an die alte Wirkungsstätte, ins Camp Nou, zurück. In Barcelona feierte Guardiola seine größten Erfolge, gewann den europäischen Henkelpokal als Spieler und als Trainer.

Nur die Champions League zählt für Guardiola

Am Erfolg in der Champions League wird sich Guardiola auch in Manchester messen lassen müssen, mehr noch als beim FC Bayern, wo er nach dreimaligem Ausscheiden im Halbfinale im Sommer als "Unvollendeter" abtrat. Bei Manchester City, jenem mit märchenhaften Summen aus dem Orient hochgerüsteten Klub, fällt der Ertrag in der Königsklasse seit der Übernahme durch Investoren aus Abu Dhabi äußerst mager aus. Abgesehen von der Vorsaison, als City das Halbfinale errichte, war für das hochkarätig besetzte Team bislang spätestens im Achtelfinale Schluss. Weil Citys Klubbosse zuvor schon Txiki Begiristain und Ferran Soriano ins Management geholt hatten, zwei weitere prägende Figuren der erfolgreichen Barca-Ära unter Guardiola, drängt sich der Eindruck auf, die Himmelblauen wollten Barcas Erfolgsmodell mit Macht kopieren.

Die Hauptrolle dabei kommt natürlich Guardiola zu, der endlich schaffen soll, woran seine glücklosen Vorgänger Roberto Mancini und Manuel Pellegrini scheiterten: den besonders in der Offensive luxuriös besetzten Kader zu einer schlagkräftigen Einheit zu formen und vor allem: City einen Stil zu verpassen, der den Klub auch international auf die höchste Stufe hieven kann. In der Tat strahlten die Himmelblauen zu Beginn der Saison zumindest in der Premier League früh Dominanz aus. Sechs Siege zum Start, darunter ein überlegen gewonnenes Derby gegen United - und eine beeindruckenden Kombination aus Passsicherheit, Tempobeschleunigung und Spielwitz, mit David Silva, Kevin De Bruyne und dem nach Knieverletzung wieder in Schwung gekommenen Ilkay Gündogan als offensiven Fixpunkten. Lob für Citys neue Spielkultur gab es sogar vom Original aus Katalonien: "ManCity spielt wie wir" , meinte Barca-Verteidiger Gerard Piqué.

Guardiola: "Konstant gegen die besten Teams Europas"

Zuletzt ließ Guardiolas Team aber in der Premier League zweimal in Folge Punkte liegen. Vor allem bei der 0:2-Niederlage in Tottenham offenbarten sich die altbekannten Schwachstellen von Guardiolas Mannschaften: Die aggressiv pressenden Spurs zogen City trotz klarem Übergewicht am Ball den Zahn. Auch beim wilden 3:3 in der Champions League bei Celtic zeigte sich City verwundbar - ein weiteres Indiz dafür, dass auf Guardiola in Manchester womöglich eine sehr viel größere Herausforderung zukommt als bei seinen frühren Klubs, dem FC Bayern und dem FC Barcelona, wo der Katalane bei seiner Ankunft schon ein gereiftes Spitzenteam vorfand. "Wir müssen erst einmal dahin kommen, dass wir konstant gegen die besten Klubs Europas bestehen können. Das ist unser Ziel in den nächsten sechs, sieben Jahren", sagte Guardiola nach der Ankunft in Barcelona. Ob er wirklich soviel Zeit bekommt, darf man bezweifeln.

red | Stand: 19.10.2016, 11:15