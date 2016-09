Gladbach zahlt erneut Lehrgeld

Nach einem denkwürdigen Fußballabend im Borussia-Park standen die Gastgeber am Ende wieder mit leeren Händen da. "Wir haben vor eigenem Publikum in der Champions League brillante Spiele gemacht, aber zahlen am Ende wieder Lehrgeld" , sagte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl nach der äußerst knappen 1:2 (1:0)- Niederlage gegen den FC Barcelona.

Und auch André Schubert war hin- und hergerissen. "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber zufrieden mit der Leistung" , sagte der Trainer der Borussia. Die Gladbacher zeigten eine mutige Leistung, Spielmacher Raffael ragte dabei noch heraus. Der Brasilianer beschäftigte im Alleingang mehrfach gleich die gesamte Abwehr der Katalanen und leitete in der 34. Minute wenig überraschend dann auch den Führungstreffer von Thorgan Hazard ein, die Vorarbeit hatte Mo Dahoud geleistet.

Entwarnung bei Raffael

Allerdings schienen die Gladbacher dieses starke Leistung ihres Offensivspielers teuer zu bezahlen. Raffael setzte sich kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit auf den Rasen und massierte sich seinen Oberschenkel. Daraufhin wurde er ausgewechselt. Der Brasilianer hatte bereits die beiden jügsten Bundesligaspiele gegen Leipzig und Ingolstadt bereits wegen Adduktorenproblemen verpasst.

Doch Trainer Schubert gab am späten Mittwochabend (28.09.2016) dann noch Entwarnung. "Es ist nicht wahnsinnig dramatisch. Er ist aus Sicherheitsgründen rausgegangen" , sagte der Coach. "Ob er am Sonntag gegen Schalke spielen kann, kann ich aber noch nicht sagen."

Gegen Celtic Glasgow müssen Punkte her

Der spanische Meister schlug im zweiten Abschnitt zurück. Arda Turan in der 65. und Gerard Piqué in der 74. Minute trafen zum Sieg für die Katalanen, die mit sechs Punkten die Gruppe C anführen. Die Gladbacher liegen punktlos auf Rang vier hinter Celtic Glasgow (1 Punkt).

Die Schotten, gegen die die Borussia nun zweimal in Folge und zuerst in Glasgow antreten muss, kamen zu einem kaum erwartbaren 3:3 gegen Manchester City. Ein Punktgewinn für die Gladbacher ist also Pflicht, will das Team vom Niederrhein seiner Zielsetzung gerecht werden, im internationalen Wettbewerb zu überwintern. Dafür würde auch Platz drei und die weitere Teilnahme an der Europa League zählen. "Gegen Celtic müssen wir nun punkten. Das werden zwei ganz wichtige Spiele" , sagte Abwehrspieler Julian Korb.

jst/dpa | Stand: 29.09.2016, 10:04