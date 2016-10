Gladbachs erste Chance

Es ist wohl die erste richtige Chance für Borussia Mönchengladbach, in der Champions League zu punkten. Denn bisher ist es in der Gruppe C alles andere als gut gelaufen: Beim Auswärtsspiel bei Manchester City wirkte die Mannschaft von Trainer André Schubert zeitweise überfordert und kassierte ein auch in dieser Höhe verdientes 0:4.

Im Heimspiel gegen den FC Barcelona unterlag die Elf vom Niederrhein am Ende etwas unglücklich mit 1:2, wohl auch, weil ihr die Kraft ausgegangen war. Erwartbare Niederlagen, die dennoch unerfreulich sind. Nun also Celtic Glasgow. "Wir müssen in Glasgow punkten, wenn wir unser Ziel, in Europa zu überwintern, auch erreichen wollen" , sagt Gladbachs Offensivspieler André Hahn. Zunächst muss die Borussia in Glasgow antreten, zwei Wochen später folgt dann das Rückspiel im heimischen Stadion.

"Leistung mit Punkten belohnen"

Dass es allerdings nicht gerade eine einfache Aufgabe werden wird, in Schottland und speziell im Celtic Park – in dem die beste Stimmung auf der gesamten britischen Insel vorherrschen soll – zu punkten, hat selbst Manchester City erfahren müssen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kam dort nicht über ein 3:3 hinaus – und Celtic verschaffte sich einen wichtigen und wohl kaum geplanten Zähler.

Dieser Umstand setzt die Gladbacher zusätzlich unter Zugzwang. "Wir haben gegen Barca einen großen Abend erlebt. Wir werden dann in Glasgow versuchen, uns für unsere Leistung mit Punkten zu belohnen. Die Schotten haben jetzt einen Punkt, dann müssen wir eben versuchen, vier gegen sie zu machen" , hatte Sportdirektor Max Eberl nach der Pleite gegen die Katalanen zu Protokoll gegeben.

Schubert mit Personalproblemen

Allerdings stellte sich damals die Personalsituation der Gladbacher deutlich erfreulicher dar. Andreas Christensen hat sich im jüngsten Bundesligaspiel gegen den HSV eine Verletzung in der Gesäßmuskulatur zugezogen und steht für die Partie nicht zur Verfügung. Der Brasilianer Raffael muss wegen eines Muskelfaserrisses passen, Fabian Johnson ist kurzfristig erkrankt. Auch der zuletzt angeschlagene Thorgan Hazard (Knie) hat bislang nur individuell trainiert, sein Einsatz in Glasgow ist äußerst fraglich.

Holtby sorgt für Unruhe bei Celtic

Wie wichtig es für die Borussia allerdings wäre, wenn gerade diese beiden Offensivspieler wieder mit dabei sein könnten, haben nicht zuletzt die beiden Bundesliga-Duelle gegen den FC Schalke 04 und die Hamburger gezeigt. In beiden Begegnungen gelang der Elf vom Niederrhein kein Treffer, auch weil es vielfach an der nötigen Kreativität mangelte, die der Brasilianer und auch der Belgier zu bieten haben. Da die Gladbacher in der Champions League bisher auch erst einen Treffer bei sechs Gegentoren erzielen konnten, dürften sie in Glasgow die Fähigkeiten der beiden Akteure dringend benötigen.

Die Schotten, die die heimische Premier League souverän anführen, können also selbstbewusst in die Begegnung gehen. Allerdings sorgt ausgerechnet HSV -Spieler Lewis Holtby vor dem Spiel der Gladbacher gegen Celtic für Unruhe. Der 26-Jährige sagte nach seinem Auftritt im Borussia-Park, dass sein ehemaliger Mitspieler beim FC Fulham, Stürmer Moussa Dembele, "seine letzte Saison bei Celtic spielen könnte" .

Der Stürmer und einer der besten Spieler des Teams, erzielte immerhin zwei Treffer gegen Manchester. Dass ausgerechnet ein HSV -Profi mit seiner Vermutung für aufgeregte Diskussionen in Schottland sorgt, ist womöglich ein günstiger Wink des Schicksals für die Gladbacher, die ihre erste von zwei Chancen nutzen sollten.

Stand: 18.10.2016, 08:30