Gladbach will Platz drei in der Champions League

Nach dem 2:0-Erfolg bei Celtic Glasgow vor zwei Wochen kann der Bundesligaelfte am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppe C mit einem weiteren Erfolg gegen die Schotten seinen dritten Platz zementieren. Sollte Manchester in Barcelona gewinnen, würden die Gladbacher sogar auf den zweiten Rang vorrücken.

Dann wäre das eigentlich schon abgehakte Achtelfinale wieder zum Greifen nah. Eine Niederlage würde die Borussia dagegen auf den letzten Rang abrutschen lassen. "Wir müssen gegen Glasgow alle Kräfte bündeln und versuchen, ans Limit zu gehen" , sagt Trainer Andre Schubert deshalb.

Hoffnungen ruhen auf Raffael und Hazard

In der Offensive war die Personaldecke zuletzt dünn. Die Folge waren zuletzt ideenlose Auftritte und kaum Torgefahr. "Ein Andre Hahn, ein Fabian Johnson - es fehlen ihnen die paar Prozent, die Spritzigkeit, die ein ausgeruhter Spieler mitbringen würde" , sagte Eberl. Gegen Celtic hat Schubert aber vermutlich mehr Optionen, wenngleich es auch da bei der Spritzigkeit hapern könnte. Torjäger Raffael und Flügelspieler Thorgan Hazard absolvierten am Montag nach Verletzungspausen das Abschlusstraining vor dem Duell mit den Schotten.

Ob es gegen den kampfstarken schottischen Meister für einen Platz in der Startelf reicht, wird Trainer André Schubert kurzfristig entscheiden. " Ich bin froh und glücklich, dass die beiden Jungs wieder dabei sind. Jetzt müssen wir sehen, wie sie die Belastung verkraftet haben und dann entscheiden, ob sie in den Kader rücken ", sagte Trainer André Schubert. Für Ibrahima Traore kommt die Partie wohl zu früh.

Gladbach seit 374 Liga-Minuten ohne Treffer

Zuletzt mussten die Gladbacher sechs Spiele auf Raffael und fünf auf Hazard verzichten. Beide gemeinsam erzielten mehr als die Hälfte aller Pflichtspieltreffer in dieser Saison (Hazard 7/Raffael 6). Ohne die beiden Offensivspezialisten haperte es vor allem in der Bundesliga - da trafen die Borussen seit 374 Minuten nicht.

Zuversichtlich stimmt die Gladbacher, die beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt am Freitag nur eine mäßige Leistung zeigten, der souveräne Erfolg im Celtic-Park. "Das war ein erster Schritt. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten" , befand Schubert. Zur Stabilisierung der Defensive wird Tobias Strobl im zentralen Mittelfeld neben Christoph Kramer wieder zum Einsatz kommen. Der ehemalige Hoffenheimer wurde nach gerade überstandener Muskelverletzung gegen Frankfurt geschont.

Eberl: "Werden in Champions League positiv wahrgenommen"

Die teilweise guten Vorstellung in der europäischen Königsklasse bislang überdecken den holprigen Start in die Liga. Daher will Eberl auch von einer Krise nichts wissen. "In der Champions League werden wir positiv wahrgenommen. Daraus wollen wir unseren Nutzen ziehen" , sagte Borussias Sportdirektor. In der Champions League blieben die Borussen in bislang fünf Spielen - inklusive der Playoffs - nur einmal ohne Tor und erzielten insgesamt zwölf Treffer.

Die Spieler freuen sich vor allem auf die besondere Atmosphäre bei den internationalen Spielen. "Im Borussia-Park habe ich vor allem in der jüngsten Vergangenheit schon ein paar legendäre Spiele miterleben dürfen. Das wollen wir am Dienstag wieder" , meint Defensivspieler Tony Jantschke.

Glasgow mit gelungener Generalprobe

Der schottische Meister, der sein Abschlusstraining in Glasgow absolvierte und sein Quartier im niederländischen Tegelen bezog, bestand seine Generalprobe am Wochenende mit dem 1:0-Erfolg beim Tabellenvierten FC Aberdeen erfolgreich. Den Treffer erzielte Tom Rogic.

Verzichten muss die Mannschaft von Trainer Brendan Rodgers neben Linksverteidiger Kieran Tierney, Routinier Kolo Toure und Angreifer Leigh Griffiths auch auf Innenverteidiger Jozo Simunovic. " Jozo hat sich gerade von einer langen Verletzung erholt, daher ist er daheim geblieben ", sagte Teammanager Brendan Rodgers am Montag.

Stand: 31.10.2016, 20:32