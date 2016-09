Gladbach will ein ernster Barça-Gegner sein

Noch nie zuvor war der FC Barcelona in Mönchengladbach zu Gast, auch nicht zu Zeiten der Vereinslegenden Günter Netzer, Berti Vogts oder Jupp Heynckes. Bis zu diesem Mittwoch. Denn gastieren die Katalanen am Niederrhein.

Zwar fehlt Barça-Superstar Lionel Messi verletzt, doch das ist den Borussen egal, der Vorfreude ist riesengroß und permanent zu spüren. " Das sind Spiele, von denen man vielleicht sein ganzes Leben lang erzählt ", sagt Sportdirektor Max Eberl.

Schubert mit Vertragsverlängerung in den Festtag

"Das wird ein großes Spiel gegen ein großes Team" , sagt auch Andre Schubert. Gladbachs Trainer erhielt passend zum Festtag ein besonderes Geschenk: Rund 36 Stunden vor Anpfiff verlängerte der Klub den Vertrag mit dem 45-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2019. " André macht sehr gute Arbeit ", sagte Eberl über den Mann, der die Borussia vergangene Saison vom Tabellenende erneut in die Königsklasse geführt hatte.

Genau dort wartet nun das vielleicht größte Spiel des Vereins seit 30 Jahren. Die Borussia habe zwar zuletzt schon gegen Juventus Turin und Manchester City gespielt, doch "Barcelona setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf" , sagte Kapitän Lars Stindl.

Raffael wieder fit

Gladbachs Torjäger Raffael dürfte gegen Barcelona wieder einsatzbereit sein. Der Brasilianer stand nach kurzer Verletzungspause wegen einer Zerrung am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz und könnte somit wohl in das Team zurückkehren.

Auch abgesehen von dieser Personalie zeigen sich die Gladbacher selbstbewusst. Sie setzen vor allem auf ihre Heimstärke: " Das wird ein supergeiles Spiel. Aber wir wollen was machen. Wir sind keine Fans von Barça - wir sind Gegner ", sagte Linksverteidiger Oscar Wendt vor der Herausforderung gegen den zwölfmaligen Europapokalgewinner.

Die jüngsten elf Heimspiele hat der fünfmalige Meister allesamt für sich entschieden. Und nicht nur das: "Auch das letzte Heimspiel gegen eine spanische Mannschaft haben wir gewonnen. Also gewinnen wir am Mittwoch" , sagt Offensivspieler Ibrahima Traore und meint das 4:2 gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla im November 2015.

ter Stegen kehrt in seine Geburtsstadt zurück

Doch der FC Barcelona ist noch einmal ein anderes Kaliber. Mit Stars wie Neymar, Luis Suarez und nicht zuletzt Torhüter Marc-Andre ter Stegen, der in seiner Geburtsstadt gegen seinen Jugendverein antritt, spielen die Katalanen in einer eigenen Liga. Das 7:0 gegen Celtic Glasgow zum Auftakt der Königsklasse bewies das eindrucksvoll. Für Gladbach geht es nach dem 0:4 gegen Manchester City dagegen vor allem um Rang drei und das Überwintern in der Europa League.

Emotional wird die Begegnung derweil vor allem für ter Stegen. Seit seinem vierten Lebensjahr trug der Keeper das Borussia-Trikot, ehe er 2014 mit 22 Jahren nach Barcelona wechselte.