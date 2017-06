Abgesehen von diesen beiden Trophäen hat Buffon in seiner Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Schon 1999 holte Buffon als 19-Jähriger mit dem AC Parma den UEFA Cup und den italienischen Pokal. Nach seinem Wechsel für knapp 53 Millionen Euro zu Juventus Turin, der ihn bis heute zum teuersten Torhüter aller Zeiten macht, folgten acht Meisterschaften und drei weitere Pokalsiege in Italien. 2006 siegte er im WM -Endspiel in Berlin gegen Frankreich.

Mit Juventus durch schwere Zeiten

Auf die Party im Sommer 2006 folgte, angekommen in Turin, der Kater. Die "Alte Dame" musste als Konsequenz aus dem Manipulationsskandal in der italienischen Serie A zwangsabsteigen. Wohl jeder Juventus-Fan hätte es Buffon verziehen, wenn der frischgebackene Weltmeister dem Klub den Rücken kehrt. Als sich dieser aber entschied, den steinigen Weg in die Serie B mitzugehen, machte er sich in Turin endgültig unsterblich.

Juventus' Weg zurück an die Spitze Europas war auch in der Folge eng mit dem Rückhalt durch den Torhüter verknüpft. Trotz seiner bis hierhin 22-jährigen Profikarriere fiel Buffon nur zwei Mal länger als einen Monat aus: Mit einer Adduktorenverletzung 2008 und einem Bandscheibenvorfall 2010.

Schon über 1.000 Pflichtspiele bestritten

Auch deshalb kommt "Gigi" inzwischen auf über 1.000 Pflichtspiele. Er ist Italiens Rekordnationalspieler und hat auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland fest im Blick. Der "ewige Buffon" wäre dann 40 Jahre alt.

Buffon mit hängendem Kopf nach dem Finale 2015 in Berlin

Vorher aber hat Buffon noch eine Mission zu erfüllen - Juventus zum ersten Titel in der Königsklasse seit 1996 zu verhelfen. Dann könnte er sich endlich Champions-League-Sieger nennen. "Ich gönne ihm den Sieg. Es wäre die Krönung" , sagt Teamkollege Sami Khedia über den Juventus-Kapitän. Buffon zu helfen, das sei auch für die Mannschaft ein "großer Ansporn."

Buffon fühlt keine Besessenheit

Der Keeper selbst, so sagt er, fühlt beim Gedanken an den Gewinn der Champions League keine Besessenheit. Dabei muss auch der sonst so coole Buffon zugeben, dass der Henkelpott eine besondere Ausstrahlung hat. "Ich habe ihn lieb und zwinkere ihm zu" , sagte er kürzlich.

Womöglich darf er den größten Vereinspokal im europäischen Klubfußball am Samstagabend sogar in den Himmel strecken.

