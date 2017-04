Fans verlassen das Umfeld des Stadions von Borussia Dortmund

"Rein technisch ist das möglich", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit, das abgesagte Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco so schnell erneut anzusetzen. In dem Satz steckt der Untertitel: Wie sich Spieler und alle anderen Anwesenden im Stadion dabei fühlen, bleibt weitgehend unberücksichtigt.

"Es gab zu Morgen keine Alternative", sagte Watzke mit fragendem Blick. "Wir können die Monegassen nicht bis Donnerstag oder so hierbehalten, die müssen am Wochenende auch wieder spielen. Das ist eine sehr unglückliche Situation, aber sie war nicht anders zu lösen. Wir müssen versuchen, das hinzukriegen."

Der Terminplan bietet kaum Möglichkeiten

Das große Problem: Der Fußball hat in seinem engen Rahmenterminplan einfach keine Zeit, um Luft zu holen. Denn jeder übliche Termin an Wochenenden sowie Werktagen ist in den kommenden Wochen belegt. Am Samstag spielt der BVB zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, Monaco gegen den FCO Dijon. Am darauffolgenden Mittwoch ist schon das Rückspiel in Frankreich geplant. Dann geht es für den BVB am Samstag nach Mönchengladbach, Monaco spielt in Lyon.

Der einzige mögliche Termin vor dem angesetzten Halbfinal-Hinspiel am 2./3. Mai wären der Dienstag oder der Mittwoch am 25./26. April gewesen - doch beide Mannschaften stehen an diesem Termin in den Halbfinals ihrer nationalen Pokalwettbewerbe bei Bayern München beziehungsweise Paris Saint-Germain auf dem Platz.

Für einen komplett anderen Termin hätte also der ganze Wettbewerb der Champions League wohl weiter in die Sommerpause hinein gedehnt werden müssen.

Viele verstehen den schnellen Nachholtermin nicht

Es stellt sich die Frage, ob die Verletzung von zwei Menschen bei einem Anschlag nicht ausreichen, ein Spiel dementsprechend länger zu verschieben. Ist die Einhaltung des Rahmenterminplans so viel wichtiger? Das Problem an der Ansetzung sieht natürlich auch Watzke. "Die ganze Mannschaft ist in einer gewissen Schockstarre", sagte er. "Das wird nicht einfach. Solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf raus."

Genau deshalb verstehen viele Menschen die kurzfristige Neuansetzung nicht.