Brych und Steinhaus leiten Endspiele der Champions League

Das gab die UEFA am Freitag (12.05.2017) bekannt. Das Endspiel der Männer findet am 3. Juni (20.45 Uhr) in Cardiff/Wales statt. Der 41-Jährige hat in dieser Saison fünf Spiele in der Champions League und eines in der Europa League geleitet. Darunter war auch das Hinspiel im Achtelfinale zwischen dem FC Porto und Juventus, das Turin mit 2:0 gewann. 2014 hatte Brych die Leitung des Europa-League-Finals zwischen dem FC Sevilla und Benfica Lissabon.