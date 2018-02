Paris Saint-Germain ist nach dem "Betriebsunfall" der verpassten Meisterschaft im vergangenen Jahr inzwischen wieder souveräner Tabellenführer der Ligue 1 und hat bei zwölf Punkten Vorsprung den Titel schon fast sicher. Dazu wurde in der Gruppenphase der FC Bayern München auf Rang zwei verwiesen - die Saison läuft bisher also eigentlich absolut nach Plan für das Starensemble von Trainer Unai Emery.

"Horrorszenario": Noch ein Jahr warten

Doch die Ansprüche in der französischen Hauptstadt sind maximal hoch. Nachdem man auch vor dieser Saison wieder einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag in die Transfers von Neymar und Kylian Mbappé investiert hat, soll jetzt endlich der lang ersehnte Titel in der Champions League her. Der ist dem Klub trotz der finanziell bedingten Wiederauferstehung nämlich noch nicht geglückt. Spätestens im Viertelfinale war seit der Spielzeit 2012/13 regelmäßig Endstation. In der vergangenen Saison erfolgte das Aus sogar schon im Achtelfinale, als man nach einem 4:0-Sieg über den FC Barcelona im Hinspiel noch wie ein Titelanwärter aussah und dann im Rückspiel mit 1:6 vermöbelt wurde.

Klammert man die große Überraschung aus dem vergangenen Jahr aus, ist der Meistertitel seit der Spielzeit 2012/13 eigentlich ohnehin fest eingeplant, genau wie der Pokal - beides holte man in fünf Saisons je viermal. Doch der Kader und die Ausgaben des Vereins sind auf den maximalen Erfolg ausgerichtet und das wäre der Gewinn der Champions-League-Trophäe oder zumindest eine Teilnahme am Halbfinale. Das Aus gegen Real Madrid würde den Scheich-Klub zu einem weiteren Jahr in der "Warteschleife" verdammen - ein Szenario, das die Verantwortlichen nicht mehr "ertragen" möchten und das auch Emery dann wohl nicht mehr in aktiver Rolle erleben würde.

Reals Fokus liegt (auch) auf der Champions League

So kurios es klingt: Die Madrilenen sind in einer vergleichbaren Situation. Obwohl Real, das ja in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der Königsklasse triumphierte, in der Liga als Titelverteidiger auf Rang vier keine realistischen Chancen mehr auf die Meisterschaft hat, steht und fällt die Bewertung der Saison mit der Champions League. Der "Henkelpott" ist die Trophäe, die bei den Königlichen "zählt". Der Rest ist - überspitzt formuliert - Beiwerk oder Trost (auch wenn man natürlich auch gern die Meisterschaft holen würde).