Loris Karius, der 24 jahre alte Deutsche, war lange nur der Ersatz für Simon Mignolet, den 29 Jahren alten Belgier. Seit ein paar Wochen ist das anders. In den vergangenen fünf Spielen der Premier League stand Karius für die "Reds" im Tor. Er machte ein paar Fehler, zeigte Schwächen im Strafraum und mit dem Fuß, aber er machte auch Eindruck durch glänzende Paraden. Am Sonntag (11.02.18) bewahrte er seine Mannschaft in der ersten Halbzeit beim 2:0-Sieg in Southampton mehrmals vor einem Gegentor. Sieben Treffer kassierte Karius in acht Spielen der höchsten englischen Liga, vier Mal ging der Gegner leer aus.

"Gute Entscheidungen getroffen"

"Ich möchte gar nicht so gerne darüber sprechen, weil wir uns lieber mit dem nächsten Spiel beschäftigen, aber er war in Southampton wichtig für uns. Da waren starke Paraden dabei, und er hat gute Entscheidungen getroffen, wann er das Spiel schnell machen muss" , lobte Jürgen Klopp. Der Trainer entschied auch deshalb, dass Karius am Mittwoch (14.02.18) im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League beim FC Porto spielen wird.

Er kommt somit zu seinem siebten Einsatz in der europäischen Eliteliga, denn in der Gruppenphase stand er bei jeder Partie im Tor. Klopp hatte Mignolet für die Liga vorgesehen, die Nummer zwei für die Champions League.

Mignolet wohl vor dem Absprung

Der Belgier hat die Zeichen der Zeit erkannt. Es heißt, dass er sich für die kommende Saison einen neuen Verein suchen will. Karius hat den Wettstreit um das Tor des FC Liverpool gewonnen. Aber sein Status ist bei weitem noch nicht so, dass nicht über einen neuen ersten Torwart spekuliert wird. Aktuell wird Alisson hoch gehandelt, der 25 Jahre alte Brasilianer vom AS Rom. Auch Jan Oblak von Atletico Madrid ist angeblich ein Thema.

Loris Karius steht unter strenger Beobachtung. "Get used to it!" , heißt eines der Lieder von Justin Bieber - "Gewöhn dich dran!"

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 14.02., ab 22.50 Uhr

Stand: 14.02.2018, 08:00