Für die Fans ist es vor allem ein Ort der Erinnerungen: An die glorreichen 1960er und 1970er Jahre mit dem Spieler Aragones und dem Trainer Aragones, den Sieg im Weltpokal 1975 über die heißblütigen Argentinier von Independiente aus Buenos Aires, als der Manzanares siedend überblubberte. An den irren, wie einen spätrömischen Kaiser im Stadion thronenden Präsidenten Jesus Gil y Gil (im Bild), der einen Flugzeugträger kaufte, als er nicht mehr wusste, wohin mit den Peseten, seine Hinterlassenschaften Atletico aber beinahe in den finanziellen Untergang schickten.