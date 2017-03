Ein großes Netzwerk von Finanzberatern und Wirtschaftsprüfern erstellt jedes Jahr die Football Money League. Im aktuellen Bericht sind die 30 umsatzstärksten Klubs aufgeführt. An der Spitze liegt Manchester United. Der FC Porto kommt auf 44 Seiten nirgendwo zur Sprache.

Wenn am Dienstagabend (14.03.17) das Achtelfinale der Champions League ausgespielt wird, sitzt José Mourinho als Trainer von Manchester United vermutlich vor dem Fernseher. Der FC Porto hingegen spielt Fußball,. Er hat zwar geringe Chancen, das Viertelfinale in der europäischen Eliteliga zu erreichen, denn das Hinspiel im eigenen Stadion gegen Juventus Turin ging mit 0:2 verloren, doch immerhin ist er noch dabei.

Immer wieder unter den besten Mannschaften

Vor zwei Jahren erreichte der FC Porto das Viertelfinale der Champions League, 2013 war er in der Runde der 16 besten Mannschaften vertreten. Im Jahr 2011 gewann er die Europa League. Als José Mourinho noch Trainer beim FC Porto war, triumphierte der portugiesische Klub sogar in der Champions League. Das war 2004.

Seitdem hat der FC Porto knapp 400 Millionen Euro Transferüberschuss erwirtschaftet. Es zeichnet den Verein seit vielen Jahren aus, dass er Spieler entweder selbst ausbildet und sie dann an die finanziell potentere Konkurrenz verliert, oder dass er günstig einkauft, entwickelt und später für viel Geld verkauft.

Brahimi und Silva begehrt

André Silva im Hinspiel gegen Giorgio Chiellini

Klubs, die etwa Interesse an Yacine Brahimi oder André Silva (fünf Tore in neun Spielen der Champions League) haben, werden ganz froh sein, dass der FC Porto vermutlich im Achtelfinale ausscheiden wird. Jede weitere Runde würde nur den Preis für die beiden Spieler erhöhen. Brahimi wird etwa mit Olympique Marseille und dem FC Everton in Verbindung gebracht. Angeblich sollen die Engländer bereit sein, etwa 30 Millionen Euro für den Algerier zu bezahlen.

Als Brahimi 2014 vom FC Granada aus Spanien verpflichtet wurde, kostete er 6,5 Millionen Euro. André Silva, der erst 21 Jahre alt ist, würde wohl auch deutlich mehr als 20 Millionen Euro einbringen. Er wurde in der Jugend des FC Porto ausgebildet. Angeblich haben der FC Barcelona, der FC Arsenal und eben auch Manchester United mit José Mourinho.

Diese Elf trug mal das Trikot des FC Porto

bar | Stand: 14.03.2017, 08:00