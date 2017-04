Ancelottis Denksportaufgabe

Genau in dieser Saisonperiode, so beschwor man es bei den Münchenern bei dessen Verpflichtung, lägen die Qualitäten ihres Trainers, der es in der Anfangsphase der Saison ein Stück "ruhiger" angehen ließ. Seinem Vorgänger Pep Guardiola war trotz beachtlichter Erfolge hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand immer wieder vorgeworfen worden, er bringe seine Spieler zu früh in Form, sodass diese gegen Ende der Spielzeit ausgelaugt seien. Alle drei Königsklassen-Halbfinals in der Ära des Spaniers endeten mit dem Aus - seine Mission an der Isar gilt seither nicht unbedingt als gescheitert, aber definitiv als nicht völlig erfüllt.

Ancelottis "Crunch-Time-Qualität" gefragt

Unter Ancelotti sollte die "Schwächephase" im letzten Saisondrittel passé sein. Die Verantwortlichen holten ihn für den "Henkelpott" an die Säbener Straße, den der 57-Jährige als Trainer bereits zwei Mal gewann - doch das Verletzungspech droht, ihm nun schon im Viertelfinale, früher als Guardiola während seiner Amtszeit, einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Auch taktisch war das Hinspiel nicht unbedingt eine Meisterleistung. Zwar musste man die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten, doch die taktische Ordnung und die defensive Stabilität, die man von den Münchenern auch mit nur zehn Spielern gegen Madrid erwarten darf, ließ zu wünschen übrig. Die Einwechslungen der wirkungslosen Offensivkräfte Douglas Costa und Kingsley Coman trugen nicht unbedingt zu einer Verbesserung dieser Kriterien bei; und zumindest daheim auf der Couch dürfte dem ein oder anderen Bayernfan ein kleines Fragezeichen in den Augen gestanden haben.

Nun geht es also ins Rückspiel ins Estadio Santiago Bernabéu, das ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, den Gastmannschaften per se einen Vorteil zu bescheren. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein, auch die Wettanbieter sehen die Madrilenen klar vorn. Was bleibt den Bayern also nun an positiven Argumenten?

Hoffen auf Lewandowski, Neuer und "Mia san Mia"

Glänzend im Hinspiel: Manuel Neuer

Da ist Lewandowski, an den man in der Real-Defensive keine guten Erinnerungen hat. Da ist der herausragende Manuel Neuer, dem auch im Rückspiel eine Leistung am Rande des Unmöglichen zuzutrauen ist. Da ist die Lässigkeit, die die Madrilenen manchmal in der eigenen Abwehr an den Tag legen. Da ist außerdem Rummenigge, der die "Mia-san-Mia-Einstellung" und den Geist der "bestia negra" (schwarzen Bestie), als die die Münchener lange Zeit in den Augen der Madridista galten, heraufbeschwor: "Bayern München ist ja ein bisschen dafür berühmt-berüchtigt dafür, dass man solche Spiele mit einem außergewöhnlich großen Willen reingeht."

Und da ist abschließend eben der so erfahrene Trainer Carlo Ancelotti, der nicht Gefahr laufen wird, die Nerven zu verlieren und dem sicherlich auch daran gelegen sein dürfte, seinem ehemaligen Co-Trainer Zidane auf der Real-Bank noch einmal eine letzte taktische Lehrstunde zu verpassen. Dass das extrem schwierig werden dürfte, liegt auf der Hand, doch wie heißt es so (un)schön? "Unter Druck entstehen Diamanten." Eine Floskel, die auch Rummenigge gefallen dürfte.

Thema in: Sport aktuell, Dienstag 18.04.2017, 22.50 Uhr, Deutschlandfunk

Stand: 18.04.2017, 08:40