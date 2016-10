Als Mesut Özil tief in der Nacht vor seinem Haus aus seinem Wagen stieg, da hatte er den Spielball noch in der Hand. "Gute Nacht Gunners, den hab ich heute mit nach Hause genommen" , schrieb er bei Twitter.

Stunden zuvor hatte der Mittelfeldmann von Arsenal London beim 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad eine echte Gala abgeliefert. "Sehr glücklich über meinen allerersten Hattrick" , schrieb Özil zu einem Foto aus der Arsenal-Kabine - umgeben von seinen grinsenden Teamkollegen.

Torschütze und Vorlagengeber

"Er hat den Geschmack am Toreschießen gefunden" , sagte Arsenals Teammanager Arsene Wenger. Lange galt Özil in England vor allem als hervorragender Vorlagengeber, aber eben nur als Vorlagengeber. Das hat sich geändert. Als viertem deutschen Profi gelang ihm in der Champions League ein Dreierpack - nach Bernd Hobsch, Uwe Rösler und Mario Gomez. Doch auch seiner Paraderolle wurde Özil gerecht: Neben den drei Treffern (56./83./87.), gab der Deutsche auch die Vorlage zum 2:0 durch Theo Walcott (42.).

Insgesamt stehen für Özil in der Königsklasse und in der Premier League schon sechs Saisontreffer zu Buche - in der gesamten Spielzeit 2015/16 waren es nur zwei mehr. Özil wird für Arsenal immer wertvoller - und teurer.