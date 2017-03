FC Arsenal - Umbruch nach dem Einbruch?

Die 1:5-Hinspielklatsche im Achtelfinale gegen die Bayern war ein krachender Tiefpunkt, doch die jüngste 1:3-Niederlage in der Liga gegen den FC Liverpool, der daraufhin in der Tabelle an den Londonern vorbeizog, sorgte für noch mehr Gesprächsstoff rund um den Traditionsklub.

Der Grund? Trainer Arsene Wenger hatte Topstürmer Alexis Sanchez zunächst auf der Bank gelassen. Als Schonung für das Rückspiel gegen die Bayern? Unwahrscheinlich. Aus taktischen Gründen, wie Wenger nachher angab? Vielleicht. Als Denkzettel, weil der Chilene, dessen Vertrag 2018 ausläuft, angeblich zu viel Gehalt fordert? Auch möglich.

Letzte Meisterschaft 13 Jahre her

Wenger hat sich mit dieser Maßnahme jedenfalls keinen Gefallen getan. Der 67-Jährige ist seit 1996 Cheftrainer bei den Gunners, und es scheint, als würde diese Ära nach dieser Spielzeit zu Ende gehen. Sein Vertrag läuft aus, "Experten" aus dem Umfeld des Klubs legten ihm jüngst nahe, diesen nicht zu verlängern und auch in den sozialen Netzwerken sind die Fans inzwischen mehrheitlich für eine Abslösung der Vereinsikone.

Dabei sah es bis zum 23. Spieltag Ende Januar gar nicht so schlecht aus für die Londoner. Auf Rang zwei in der Premier League stand das Team damals und hatte in der Königsklasse noch alle Chancen aufs Viertelfinale, im FA Cup war (und ist weiterhin) noch alles möglich. Nun ist man in der Champions League so gut wie ausgeschieden und in der Liga nach drei Pleiten aus vier Spielen nur noch Fünfter, einzig der FA Cup bietet noch realistische Titelchancen - dort konnte man in der jüngsten Vergangenheit immerhin zwei Pokale für die Vereinsvitrine holen (2015 und 2014). Die letzte Meisterschaft ist inzwischen jedoch stolze 13 Jahre her.

Sanchez konstant, Özil in der Kritik

Dabei wurde der Kader mit viel Geld zusammengestellt und liest sich eigentlich auch wie der eines Titelaspiranten in allen Wettbewerben. Doch während Sanchez zumindest konstant seine Leistung bringt, stehen andere als "Korsettstangen" geplante Leistungsträger in der Kritik - allen voran Mesut Özil. Der deutsche Nationalspieler, der gegen Liverpool erkrankt fehlte, bringt es in 29 Pflichtspielen auf immerhin neun Tore und acht Vorlagen in dieser Saison, doch ein Vorwurf steht seit langer Zeit beharrlich im Raum: Özil "verschwinde" in wichtigen Spielen und spiele nur gegen schwächere Teams gut.

Beide im Sommer weg? Arsene Wenger und Mesut Özil

Tatsächlich war das im Hinspiel gegen die Bayern so, im Liga-Spitzenspiel gegen Chelsea ebenfalls, auch gegen Manchester City blieb er blass - allerdings genau wie das gesamte Team. Dass es auch ohne ihn nicht besser läuft, konnte man jüngst gegen Liverpool beobachten. Der Vorwurf lässt sich also nicht ganz halten, wenn er auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, vielmehr ist Özil wohl einfach kein Spieler, der das Spiel seiner Mannschaft herumreißen kann.

Spielt das Team gut, spielt Özil stark und ist für jeden Gegner in Europa kaum zu kontrollieren, doch das war in den vergangenen Wochen immer seltener der Fall. Spielt Arsenal schwach, ist Özil einer der Schwächsten - und zeigt das eben auch in seiner Körpersprache. Den Ansprüchen der Fans genügt der ehemalige Madrilene momentan nicht mehr. Sein letztes Ligator ist fast drei Monate her.

Großer Umbruch schon diesen Sommer?

Auch der Vertrag des 28-Jährigen läuft 2018 aus, und auch bei ihm gibt es aktuell wenige Anzeichen, die auf eine Verlängerung hindeuten. Auch Per Mertesacker, der allerdings aufgrund von Verletzungsproblemen schon länger keine große Rolle mehr spielt, Linksverteidiger Kieran Gibbs, Alex Oxlade-Chamberlain und Aaron Ramsey haben Kontrakte, die 2018 enden. Auch wenn natürlich nicht alle diese Spieler den Verein im Sommer verlassen werden - es deutet vieles auf einen Umbruch hin, schon nach dieser Saison.

Denn ein neuer Trainer sollte für den Umbruch auch das nötige Kleingeld und Platz im Kader bekommen, um diesen nach seinen Vorstellungen umzubauen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass ein solcher Trainer auf einen Stürmer vom Format eines Alexis Sanchez verzichten möchte, und auch einen Ersatz für Mesut Özil zu finden - schwächere Spiele gegen große Gegner hin oder her -, dürfte nicht ganz so einfach sein.

Vorspielen für die Zukunft?

Ob der Klub tatsächlich so mutig ist, alle alten, aber eben auch hochklassigen Zöpfe abzuschneiden - also Sanchez beispielsweise zu Juventus Turin oder Paris Saint-Germain ziehen lässt, wie zuletzt gemunkelt wurde oder auch Özil auf den Markt wirft, hängt natürlich von der Leistung der beiden Stars in den nächsten Wochen ab. Sanchez, Ramsey und Co können also beispielsweise gegen die Bayern Argumente für ihre Zukunft sammeln. Özil allerdings wahrscheinlich nicht - der Regisseur wird wohl nicht rechtzeitig zum Anpfiff wieder gesund sein.

Stand: 06.03.2017, 13:50