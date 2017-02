Mit finsterer Miene und hängenden Schultern schlich Mesut Özil kurz vor Mitternacht in Richtung Mannschaftsbus. Der maßlos enttäuschende Weltmeister dürfte nach dem 1:5-Debakel seines FC Arsenal und einem peinlichen Auftritt beim FC Bayern da schon gewusst haben, was ihn bei der Rückkehr auf die Insel erwartet - nämlich heftige Kritik und beißender Spott. Teammanager Arsene Wenger hatte da schon längst erschüttert von einem "Albtraum" gesprochen.

Oft wird über die angebliche Stärke der englischen Premier League berichtet, über all das Geld, das die Klubs dort zur Verfügung haben. Doch der FC Arsenal bot in der zweiten Halbzeit des Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in München ein Bild des Jammers.

Englische Presse mit beißender Kritik

"Schlafwandelnd in Richtung Abgrund. Arsenal wird zur Lachnummer. Es war die vorausgesagte Chronik eines Todes" , schrieb die "Times". Der "Telegraph" sprach von einer "Demütigung" , für den "Daily Mirror" war das Arsenal-Spiel "erbärmlich" . Für die "Daily Mail" war es eine " Abreibung für Özil und Co. Es war erschütternd. Die Fünf-Sterne-Bayern haben Wengers Versager überrollt."

Özil wie ein Geist

Einer dieser Versager war Mesut Özil, der schon seit Wochen auf der Insel wegen seiner wenig berauschenden Darbietungen im Fokus steht. In München war er über weite Strecken gar nicht anwesend, ein Schatten seiner selbst. Noch stärker in der Kritik steht Arsene Wenger: Der Abschied des 67 Jahre alten Franzosen im Sommer ist wohl unvermeidlich, sollte er am 7. März im Rückspiel in London nicht doch noch das Wunder schaffen. Der "Daily Mirror" war schonungslos: "Wenger IST schuld an der Kapitulation bei Bayern."

Abgesang auf Wenger

"Bye bye Arsene" , titelte die "Sun" und gab damit die Stimmung bei Fans und Experten wieder. Der ehemalige Arsenal-Profi Martin Keown sprach vom "Tiefpunkt für Wenger. Er muss jetzt ernsthaft über seine Zukunft nachdenken. Das war niederschmetternd."

Für die Londoner war es die höchste Auswärts-Pleite in der Champions-League-Historie. In der Königsklasse steht ihnen zum siebten Mal (!) in Folge das Aus im Achtelfinale bevor. Hinzu kommt, dass die Gunners auch in der Premier League bislang erneut hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben.

Nach Koscielny-Aus auseinander gebrochen

Entsprechend deprimiert und mit blassem Gesicht verließ der hagere Wenger die Arena. Wenigstens redete er Klartext. Man habe nach dem 1:3 "komplett die Organisation verloren. Wir waren mental niedergeschlagen" , sagte er und räumte offen ein: "Zum Schluss war es ein Albtraum für uns. Wir hatten keine Antworten mehr. Das ist ein heftiger Rückschlag."

Dabei hatte es nach dem überraschenden Ausgleich durch Alexis Sanchez (30.), der einen Foulelfmeter im Nachschuss verwandelte, und zwei weiteren Chancen von Granit Xhaka und Özil vor der Pause gar nicht so schlecht ausgesehen für die Londoner. Doch als Kapitän Laurent Koscielny kurz nach dem Wechsel verletzt raus musste, brach Arsenal regelrecht auseinander.