Nur ein 1:1 gegen Celtic, damit nur noch sehr geringe Chancen darauf, das Achtelfinale der Champions League zu erreichen: Der Dienstagabend (01.11.16) verlief für Borussia Mönchengladbach deutlich schlechter als erhofft. Max Eberl ärgerte sich vor allem darüber, dass die Mannschaft drei Tage später wieder spielen muss. "Ich weiß nicht, was die Liga sich dabei gedacht hat, einen Champions-League-Teilnehmer direkt am Freitag wieder spielen zu lassen. Bei Bayern München gäbe es das nicht" , schimpfte der Sportdirektor.

Richtig ist: Das hat es beim FC Bayern in diesem Jahrtausend tatsächlich erst einmal gegeben. Dabei ist zu beachten, dass der Freitag in den Spielzeiten 2001/02 bis einschließlich 2005/06 kein Regelspieltag war. Am 19. Oktober 2010, einem Dienstag, spielten die Münchner in der Champions League zu Hause gegen den rumänischen Klub CFR Cluj. Nachdem sie am Freitag darauf nur zu einem 0:0 beim Hamburger SV gekommen waren, klagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hinsichtlich der Ansetzung: "Die DFL hat da wenig Fingerspitzengefühl gezeigt." Seitdem haben die Bayern, die in jeder Saison in der Champions League vetreten waren, immer bis mindestens samstags Zeit gehabt, um zu regenerieren. Gladbach, das sich erst in der vergangenen Saison wieder in der bedeutendsten Spielklasse des Vereinsfußballs zurückgemeldet hatte, traf es nun auch das erste Mal.

Mehr Pause als Dortmund und Leverkusen

Trainer André Schubert regte sich nach dem Spiel gegen Celtic darüber auf, dass seine Mannschaft zwei Wochen hintereinander im Dienstag-Freitag-Rhythmus spielen musste. Der Partie im DFB -Pokal gegen den VfB Stuttgart folgte ein Heimspiel in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt, dann kam Celtic, nun geht es zu Hertha BSC . "Ich habe absolut kein Verständnis dafür und kann absolut nicht nachvollziehen, dass wir zweimal hintereinander nach einem Dienstag direkt am Freitag spielen. Ich weiß nicht, wer sich dabei etwas gedacht hat oder ob einer darüber nachgedacht hat" , klagte Schubert.

Anderen Vereinen mit gleicher Belastung erging es in den vergangenen Wochen aber ähnlich. Borussia Dortmund etwa spielte am Mittwoch im Pokal, samstags Bundesliga, am Mittwoch Champions League, bevor es dann am Samstag (05.11.16) um 15.30 Uhr in der Bundesliga beim Hamburger SV weitergeht. Auch Bayer Leverkusen wird nach Abpfiff des Spiels in der europäischen Eliteliga bei Tottenham Hotspur nur 65 Stunden Pause haben, bis es gegen Darmstadt 98 weitergeht. Zum Vergleich: Den Gladbachern bleiben zwischen Celtic und Hertha 70 Stunden.

Stand: 02.11.2016, 11:00