Die Ausgangslage

Wenn der FC Porto bei Tabellenführer Besiktas verliert, kann RB Leipzig auf den zweiten Platz springen. Dafür müssten die Leipziger aber erstmal selbst drei Punkte gegen Monaco holen. Bei einem Unentschieden in der Türkei sind die Sachsen aus der Königsklasse ausgeschieden, da sie im direkten Duell mit Porto schlechter dastehen.

Bei einem Sieg im Stadion Louis II wären die Leipziger zumindest sicher in der Europa League. Bei einer Niederlage droht dem Team von Coach Ralph Hasenhüttl das komplette Aus in Europa. "Es ist schon so etwas wie ein Endspiel. Da alles reinzupacken, ist einfach Pflicht" , so der Leipziger Coach.

Die aktuelle Form

In der Ligue 1 patzte der französische Meister bei Aufsteiger SC Amiens am Wochenende und spielte nur 1:1. Eigentlich ist der Verein jedoch trotz des Verlustes von Superstar Kylian Mbappé in der Spur - zumindest in der heimischen Liga. Dort rangiert das Team von Trainer Leonardo Jardim auf Rang zwei. In der Champions League ist der Vorjahres-Halbfinalist in der Gruppe G mit nur zwei Punkten noch hinter Leipzig Letzter.

Auswärts hat Leipzig zuletzt wenig gerissen: Niederlagen beim FC Bayern München und beim FC Porto folgte am Wochenende ein 2:2 bei Bayer Leverkusen, das sich aber wie eine Niederlage anfühlte. Zweimal hatte RB geführt und sogar 40 Minuten lang in Überzahl gespielt. "Wenn wir führen, müssen wir besser verteidigen - mit allen Mitteln, die wir haben" , sagte Keeper Peter Gulacsi hinterher verärgert. Der Coach pflichtete ihm bei: "Wir müssen unsere Grundtugenden wieder bringen. In Leverkusen haben wir nach Führungen mindestens einen Gang zurückgeschaltet." In Monaco sollte das nicht passieren.

Der Problembereich

Monaco fehlt trotz der guten Bilanz in der Liga ohne Mbappé die Durchschlagkraft im Sturm. Und in der Champions League läuft es nicht. Beide Teams brauchen einen Sieg, in Monaco treffen die Leipziger auf einen unberechenbaren Gegner. Am Sonntag kommt Paris Saint-Germain zum Schlagerspiel ins Fürstentum. Vielleicht sind die Monegassen, wenn es gegen RB nicht läuft, mit zunehmender Spieldauer mit dem Kopf bereits bei diesem Spiel.

Leipzig spielt zwar in der Liga oben mit, steht aber nicht mehr ganz so kompakt auf dem Feld wie in der vergangenen Saison. "In der Champions League wird man für die kleinsten Fehler sofort bestraft", hat auch Gulasci in den bisherigen Spielen erkannt. Die internationale Unerfahrenheit ist Leipzigs größtes Manko. Die Mannschaft agiert häufig zu nervös und überhastet.

Das Personal

Der AS Monaco muss auf Djibril Sidibé und Thomas Lemar verzichten, bei RB Leipzig sind alle Mann an Bord. In der Mittelfeldzentrale wird Hasenhüttl wohl auf die offensivere Variante mit Naby Keita und Kevin Kampl setzen. Der leicht angeschlagene Diego Demme wird wohl zunächst auf der Bank sitzen. Im Sturm wird Hasenhüttl in Monaco neben Nationalspieler Timo Werner wahrscheinlich Yussuf Poulsen als zweite Spitze aufbieten. "Es wird sicher ein Spiel, das mit einem offenen Schlagabtausch enden wird. Jede Mannschaft wird voll auf Sieg spielen müssen, weil ansonsten die Chance auf ein Weiterkommen praktisch dahin ist" , so Hasenhüttl.

Die möglichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Keita - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

AS Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Tielemans - Rony Lopes, Joao Moutinho, Baldé - Falcao.

Schiedsrichter: Udiano Mellenco (Spanien).

Thema in: Tagesthemen, Das Erste, 21.11., ab 22.15 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 21.11.2017, 08:00