Kaderabek (r.) will mit Hoffenheim in Liverpool überraschen.

Deutsche Playoff-Bilanz: Seit Einführung der Playoffs als vierte Qualifikationsrunde zur Saison 2009/10 hat in acht Anläufen bisher nur einmal eine deutsche Mannschaft die Gruppenphase verpasst. 2012 scheiterte Borussia Mönchengladbach an Dynamo Kiew. Insgesamt verpassten deutsche Teams in der letzten Quali-Runde in 22 Anläufen nur vier Mal den Sprung in die lukrative Vorrunde. Ab der Spielzeit 2018/19 wird es für die Deutschen zunächst keine Qualifikation mehr geben, weil auch der Bundesliga-Vierte direkt in die Gruppenphase durchstartet.

Der "deutsche" Anfield-Fluch: 14 Bundesliga-Teams versuchten sich bisher im Europapokal in Liverpool. Noch keiner konnte einen Sieg entführen und nur vier von ihnen schossen überhaupt ein Tor an der legendären Anfield Road. Am nächsten dran war vielleicht Borussia Dortmund 2016. Mit Thomas Tuchel auf der Trainerbank führte der BVB im Viertelfinale der Europa League mit 2:0 und 3:2 - und verlor dann doch noch in der Nachspielzeit mit 3:4.

Faszination Anfield: Fast schon myhtische Anziehungskraft hat das Stadion mitten in einem Wohnviertel im Nordosten Liverpools. 1884 erbaut, wurde es bis 1998 lediglich immer mal wieder renoviert. An einen Neubau wagten sich die Besitzer nie so richtig ran. Aber 2016 wurde die Haupttribüne erweitert, so dass Anfield Road jetzt 54.000 Sitzplätze hat. Legendär ist die Heimtribüne "The Kop", die bis 1994 mit 30.000 Plätzen die größte Stehplatztribüne Europas war. Mittlerweile finden noch 12.400 Fans dort Sitzplätze - aber die Magie von "The Kop" und seinen Gesängen ist geblieben.