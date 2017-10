RB Leipzig im Vorteil gegen Porto - die Fakten

Die Ausgangslage

Es ist ein richtungweisendes Spiel um den zweiten Platz in der Gruppe G. Besiktas ist mit der feinsten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen klar vorne, dahinter stehen Leipzig mit vier und Porto mit drei Punkten. Der Sieger des Spiels kann den Gegner also erstmal mehr oder weniger klar distanzieren. "Wenn wir in Porto gewinnen, sieht es gut aus. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns" , sagt RB -Trainer Ralph Hasenhüttl.

Das Hinspiel gewann Leipzig vor allem in der ereignisreichen ersten Hälfte mit 3:2 (3:2). Mit einem Sieg hätte RB also nicht nur vier Punkte Vorsprung auf Porto, sondern auch bereits den direkten Vergleich für sich entschieden. Dieser entscheidet in UEFA -Wettbewerben vorrangig zum Torverhältnis. Auf jeden Fall bringt die Konstellation einen kleinen Vorteil für RB mit sich: Ein Unentschieden bringt Leipzig eher weiter als den FC Porto.

Die aktuelle Form

Vor den beiden Niederlagen gegen die Bayern im Pokal und in der Liga hatte RB Leipzig eine starke Bilanz von fünf Siegen in sechs Pflichtspielen. Dass den Leipzigern bei all den Endspielen im Dreitagesrhythmus die Luft ausgeht, muss nicht befürchtet werden. In der zweiten Halbzeit des Ligaspiels am Samstag in München (0:2) schonte sich das ohnehin unterzählige RB-Team für alle sichtbar für die kommende Aufgabe in Porto.

Porto steht abgesehen von dem 3:0-Sieg gegen Monaco zwar in der Champions League nicht so gut da, hat aber in der Liga noch keines seiner zehn Spiele verloren. Zuletzt gab es ein klares 3:0 über Boavista. Vor allem die Offensive um das Trio aus Yacine Brahimi, Moussa Marega und Vincent Aboubakar ist mit zusammen 20 Ligatoren gut in Fahrt.

Der Problembereich

Damit es in Porto mit dem ersehnten Sieg klappt, braucht es auch die nötige Disziplin. Platzverweise wie im Pokal (Naby Keita) und in der Liga (Willi Orban) sind verboten. Am Samstag war nach der Roten Karte gegen Kapitän Orban Stürmer Timo Werner nach 22 Minuten aus taktischen Gründen ausgewechselt worden, seine Offensivstärke fehlte an allen Enden. "Timo machte im Training wieder einen sehr guten Eindruck und kann am Mittwoch zeigen, was er drauf hat" , sagte Hasenhüttl.

Die Vorbereitung