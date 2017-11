Die Ausgangslage

Im Hinspiel schlug der FC Bayern den RSC Anderlecht klar mit 3:0. In der Zwischenzeit haben beide Teams den Trainer getauscht. Hein Vanhaezebrouck übernahm den Posten von René Weiler in Anderlecht, und die Bayern überredeten erfolgreich Jupp Heynckes zur Rückkehr an die Säbener Straße.

Rein rechnerisch könnten die Bayern noch als Gruppensieger in die K.o.-Phase starten. Doch daran glaubt irgendwie niemand ernsthaft: "Wir rechnen nicht mit einer Niederlage von Paris. Wir müssten gegen Paris 4:0 gewinnen, um Erster zu werden. Natürlich wollen wir gegen sie gewinnen, aber ich bin nicht optimistisch, dass es ein 4:0 wird," erklärte Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug nach Brüssel.

Die aktuelle Form

Die Bayern haben einen richtigen Lauf. Heynckes drehte die Ex-Ancelottis auf links und dominiert seitdem die Liga: Sechs Punkte beträgt der Vorsprung schon wieder. Arturo Vidal und Robert Lewandowski schossen sich zudem am vergangenen Wochenende mit drei Toren gegen Augsburg schon mal warm. Triple-Trainer "Don Jupp" ist nach wie vor ein Glücksgriff für die Bayern.

Aber auch die RSC-Chefs bewiesen mit ihrer Trainer-Wahl ein gutes Händchen: Fünf Erfolge sammelte das Team von Hein Vanhaezebrouck in sieben Spielen - vier Auswärtssiege in Folge. Und der RSC baut seine Bilanz weiter aus. Auch am vergangenen Wochenende bei Royal Excel Mouscron konnten "Les Mauves" punkten (2:1). Top-Scorer Henry Onyekuru schoss Anderlecht kurz vor Schluss zum Sieg. In der Champions League ist Anderlecht dagegen mit null Punkten und 0:15 Toren Tabellenletzter, hat aber noch Chancen auf Platz drei und damit die Europa League.

Das Personal

Dieselbe Elf wie beim Sieg gegen Augsburg wird Heynckes nicht auf den Platz schicken. Denn auch wenn die Ergebnisse stimmen, die Bayern plagt eine ganze Palette an Personalsorgen. Fünf Stammspieler bleiben zuhause. Darunter die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Franck Ribéry, aber auch Rafinha, David Alaba und Thomas Müller. Letzterer ist zwar wieder fit, aber noch nicht in gewohnter Form. Für Alaba wird wohl der jüngst zurückgekehrte Juan Bernat den Linksverteidiger geben.

In der Viererkette muss Vanhaezebrouck noch ein paar Lücken stopfen: Rechtsverteidiger Andy Najar fällt verletzt aus. Beim von Knieproblemen geplagten Innenverteidiger Kara Mbodj steht noch ein dickes Fragezeichen hinter einem möglichen Einsatz.

Die möglichen Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, J. Boateng, Bernat - Tolisso, Rudy - Robben, James, Coman - Lewandowski.

RSC Anderlecht: Sels - Spajic, Kara Mbodji, Deschacht - Kums - Trebel, Dendoncker - Bruno, Stanciu - Harbaoui, Onyekuru.

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England).

