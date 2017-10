Die aktuelle Form

In der Bundesliga ist der BVB auf Formsuche, in der Champions League steht er vor dem Aus. Die noch in den ersten Saisonwochen heile Dortmunder Fußball-Welt ist ins Wanken geraten - und das vor dem Gipfel gegen Bayern München am kommenden Samstag (04.10.2017/18:30 Uhr). "Wir müssen sehen, dass wir wieder in die Spur kommen und erwarten eine Reaktion der Mannschaft" , sagt Zorc.

Apoel geht es in Zyperns First Division noch deutlich schlechter als dem BVB . Als aktueller Meister belegt die Mannschaft den achten Platz in der 14 Teams starken Liga und hat bereits elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer AEK Larnaka. Gegen den Tabellenletzten Ethnikos Achnas gab es ein 1:1. Trainer Georgios Donis bot seinen Rücktritt an, der Vorstand lehnte aber ab.

Der Problembereich

Nach dem bedenklichen Auftritt der Dortmunder in Hannover (2:4), mit dem die Bundesliga-Tabellenführung verspielt wurde, bat Peter Bosz sein Team zum Rapport. Hauptthema der Trainerschelte soll die zuletzt löchrige Defensive mit allein neun Gegentoren in den jüngsten drei sieglosen Meisterschaftsspielen gewesen sein. Laut Zorc zeigte sich die Mannschaft "selbstkritisch" .

Doch nicht nur die Einstellung der Profis wird hinterfragt. Auch die fehlende Flexibilität des Trainers, der trotz der jüngsten Flut an Gegentreffern und nur einem Erfolg aus den vergangenen fünf Pflichtspielen unbeirrt an seinem mutigen 4-3-3-System mit hoch stehender Abwehr festhält, provoziert Widerspruch.

Selbst Bundestrainer Joachim Löw riet dem Niederländer, das System zumindest kritisch zu hinterfragen. "Klar kann man als Trainer auch die Einstellung bemängeln - die Idee, die man hat, möchte man schon immer verfolgen" , sagte Löw im ZDF . "Natürlich immer mit einer Flexibilität, die man braucht. In manchen Situationen muss man vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen." Der Trainer selbst befindet: "Wenn wir gegen Nikosia gewinnen, spricht keiner mehr von Krise. Und wenn wir gegen Bayern verlieren, sprechen wieder alle von Krise."

Das Personal

Immerhin gibt es auch noch gute Nachrichten für die Dortmunder. Rechtzeitig zum zweiten Duell mit Nikosia und dem Spitzenspiel gegen München drei Tage später an gleicher Stätte meldeten sich Abwehrspieler Ömer Toprak und Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud gesund zurück. Zumindest Toprak dürfte es gegen die Zyprer in die Startformation schaffen.

Bosz wird die Startelf wohl im Hinblick auf die Belastung der Spieler umstellen. Julian Weigl könnte wieder im defensiven Mittelfeld spielen. Auch Shinji Kagawa könnte wieder von Beginn an dabei sein.

Die möglichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis, Toprak, Guerreiro - Götze, Weigl, Kagawa - Jarmolenko, Aubameyang, Pulisic.

Apoel Nikosia: Wateman - Milanov, Merkis, Jesus Rueda, Alexandou - Vinicius, Nuno Morais - Zahid, Sallai, Aloneftis - Poté.

Schiedsrichter: Matej Jug (Slowenien).

nch/sid/dpa | Stand: 31.10.2017, 20:00