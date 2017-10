Die Ausgangslage

Die Bayern liegen nach dem Sieg gegen Celtic vor zwei Wochen drei Punkte vor den Schotten. Mit einem Sieg in Glasgow wären es dann bereits sechs. Bei noch zwei ausstehenden Spielen und dem deutlich besseren Torverhältnis sollte der Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft sein.

Mit einem Dreier gegen den deutschen Meister wären die Schotten allerdings im Kampf um die K.-o. -Phase wieder im Rennen. Auch ein Punkt könnte wichtig sein, dann dürfte sich der Serienmeister aus der Arbeiterstadt gegen den Konkurrenten um den vierten Rang, den RSC Anderlecht, wahrscheinlich auch eine Niederlage erlauben.

Die aktuelle Form

Celtic Glasgow hat in der Liga eigentlich keine Konkurrenz, es thront nach elf Spieltagen auch in dieser Saison an der Spitze der schottischen Liga. Allerdings hat Celtic nur einen Punkt Vorsprung vor dem FC Aberdeen. Bemerkenswert: Nur eines der vergangenen drei Heimspiele gewannen sie im heimischen Stadion, das eigentlich eine Festung ist. Am vergangenen Wochenende kamen sie über ein 1:1 gegen den Tabellenletzten FC Kilmarnock nicht hinaus. Trotzdem setzt Coach Brendan Rodgers auf den Heimvorteil: " Wir lieben es, hier im Celtic Park zu spielen. "

Die Bayern sind wieder da. Seit der Ankunft von Jupp Heynckes haben die Münchener die Tabellenführung der Bundesliga übernommen, das DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht und können jetzt in Glasgow einen Riesenschritt Richtung K.-o. -Phase in der Königsklasse machen. Noch Fragen?

Die Taktik

Celtic-Trainer Rodgers setzte in der Champions League bisher auf ein 4-3-2-1. Damit war er im Hinspiel nicht erfolgreich. Ob er es dieses Mal mit einer etwas offensiveren Grundausrichtung versucht? Könnte sein, dass Rodgers die sehr defensive Haltung modifiziert und die Bayern überraschen will.

Heynckes ließ bislang ein 4-2-3-1 spielen, damit hatte er vor Jahren Erfolg bei den Bayern, und in der Gegenwart funktioniert das System auch. Es gibt für ihn keinen Grund, daran etwas zu ändern. Allerdings müssen die Münchener nach den Ausfällen von Thomas Müller und Robert Lewandowski ohne echten Stürmer ran. " Ich werde eine Lösung finden. Man kann 4-4-2 spielen mit Arjen Robben und Kingsley Coman vorne oder man kann beide auf den Flügel stellen und einen Mittelfeldspieler als hängenden Stürmer bringen ", so Heynckes über seine Optionen.

Der Problembereich

Celtic spielt in der heimischen Liga zumeist gegen deutlich unterlegene Gegner, das Team wird nur selten gefordert. Dementsprechend fiel es den Spielern schwer, das Tempo gegen große Gegner in der Königsklasse mitzugehen. Gegen Paris-Saint-Germain setzte es ein 0:5, bei den Bayern verloren die Schotten 0:3.

Dass Heynckes keinen erfahrenen Stürmer dabeihat, hält zumindest der Gegner für ein Problem: " Das sind zwei Weltklassespieler, sie werden ihnen fehlen ", so Rodgers. Allerdings sollten die Bayern genug Torjägertalent im Mittelfeld dabei haben, um auch in Schottland zu treffen.

Das Personal

Bei Celtic fallen Verteidiger Jozo Šimunović sowei die Mittelfeldspieler Olivier Ntcham und Patrick Roberts verletzt aus. Ntcham und Roberts standen bei den bisherigen Champions-League-Spielen in der Startelf.

Müller und Lewandowski fallen bei den Bayern aus, der im DFB-Pokal eingesetzte Regionalliga-Angreifer Kwasi Wriedt ist für die Königsklasse nicht gemeldet. Der 18-jährige Manuel Wintzheimer ist somit der einzig nominelle Stürmer im Bayern-Kader. Heynckes ist aber skeptisch: " Das ist eigentlich keine Möglichkeit, ich kenne ihn nicht so gut ." Ansonsten fehlen den Bayern weiterhin Juan Bernat, Manuel Neuer und Franck Ribéry.

Thema in: Tagesthemen, Das Erste, 31.10., ab 22.15 Uhr

red | Stand: 31.10.2017, 08:30