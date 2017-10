Die Ausgangslage

Ein Sieg gegen Anderlecht (3:0) und ein bitteres 0:3 gegen Paris St. Germain, das maßgeblichen Anteil an der Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti hatte, sorgen für gestiegenen Druck bei den Münchnern. Mit einem Erfolg würde der FC Bayern seine Ambitionen, mindestens den zweiten Platz zu erreichen und damit die Gruppenphase zu überstehen, ein ziemliches Stück näher kommen.

Alles andere als drei Punkte für die Bayern wären gegen die Schotten eine herbe Enttäuschung und würde die augenblicklich gute Stimmung an der Säbener Straße wieder deutlich eintrüben.

Die aktuelle Form

Das erste Spiel unter Jupp Heynckes war ein Erfolg - 5:0 hieß es am Ende gegen den SC Freiburg. Aber viel wichtiger als das deutliche Ergebnis ist die veränderte Atmosphäre im Klub. "Die Mannschaft hat wieder Spaß am Fußball" , sagt Verteidiger Jerome Boateng.

Interimstrainer Jupp Heynckes hat die Trainingsintensität gegenüber seinem Vorgänger erhöht, zudem scheinen seine Spieler wieder mehr Freude am Zusammenspiel zu haben. "Es ist eine Frage der Zeit, bis wir wieder richtig guten Fußball spielen werden" , ist der Coach deshalb überzeugt. Gegen Glasgow wollen die Münchner die Pleite gegen die Franzosen in Vergessenheit geraten lassen.

Celtic Glasgow hat die jüngsten sechs Meisterschaften für sich entscheiden können und ist auf einem guten Weg, auch den nächsten Titel zu gewinnen. Derzeit ist das Team von Trainer Brendan Rodgers Tabellenführer (7 Siege, 2 Remis), muss sich den Platz allerdings mit dem punktgleichen FC Aberdeen teilen. Das letzte Ligaspiel konnte Celtic mit 1:0 gegen Dundee FC gewinnen. Nach einer deutlichen Niederlage gegen Paris (0:5) und einem Sieg gegen den RSC Anderlecht (3:0) gehen beide Teams mit derselben Punktzahl in die Partie.

Die Taktik

Trainer Jupp Heynckes hat gegen Freiburg ein 4-2-3-1-System gewählt, allerdings war eine der beiden Sechserpositionen mit dem offensiv- und spielstarken Thiago besetzt. Thomas Müller dürfte erneut hinter der einzigen Spitze Robert Lewandowski alle läuferischen Freiheiten besitzen und seine unberechenbaren Fähigkeiten in das Bayern-Offensivspiel einbringen.

Auf den Außenbahnen werden Arjen Robben auf der rechten und Kingsley Coman auf der linken Seite den Außenverteidigernmit ihrer enormen Schnelligkeit einige Fragen aufwerfen. Das Heynckes-Team dürfte - zumal es sich erneut um ein Heimspiel handelt - ähnlich angriffslustig und selbstbewusst wie zuletzt in der Bundesliga auftreten.

Der taktisch eigentlich sehr flexibel agierende Celtic-Trainer Brendan Rodgers hat in der Champions League bisher zweimal auf eine 4-3-2-1-Anordnung zurückgegriffen. Die defensive Interpretation dieses Spielsystems dürfte auch gegen die Bayern ihre Anwendung finden. Die Schotten werden ihr Glück wohl aus einer kompakten Defensive heraus im Konterspiel suchen und zudem versuchen, die Münchner in viele Zweikämpfe zu verwickeln, um den Spielfluss des Favoriten möglichst häufig und ausdauernd zu unterbinden.

Der Problembereich

Die Münchner hatten seit Saisonbeginn vor allem das Problem, dass sie nicht eine einheitliche Spielidee verfolgten. Während der eine Teil der Mannschaft ein Pressing versuchte, hielt sich der andere Teil des Teams zurück. Das soll sich nun unter Heynckes ändern.

In der kleinen Liga von nur zwölf Teams muss Celtic selten an die Leistungsgrenze und hat daher kaum Erfahrung mit qualitativ hochwertigen Gegnern. Zur fehlenden Wettkampfhärte dürften mit zunehmender Spieldauer auch körperliche Defizite kommen, da die Spieler an das hohe Tempo ebenfalls nicht gewöhnt sind.

Das Personal

Beim FC Bayern wird neben dem am Knie verletzten Franzosen Franck Ribéry auch Javi Martinez (Schulterverletzung) ausfallen. Arturo Vidal kehrt nach einer Muskelverhärtung zurück, den Jungprofi Marco Friedl wird als 16. Feldspieler den Kader der Münchner komplettieren.

Bei Celtic fallen die Verteidiger Anthony Ralston und Jozo Šimunović verletzt aus.

Thema in: Tagesthemen, Das Erste, 18.10., ab 22.15 Uhr

red | Stand: 18.10.2017, 08:30