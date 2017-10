Die Ausgangslage

Will Borussia Dortmund nicht frühzeitig in der Champions League die Segel streichen, braucht es einen Erfolg gegen Apoel Nikosia. Die Zyprioten sind klarer Außenseiter in der Gruppe H. Beim BVB sind zwei Siege gegen Nikosia in den direkten Duellen Pflicht, um vielleicht noch Tottenham Hotspur abzufangen, die parallel bei Real Madrid antreten. Das vielleicht entscheidende Spiel gegen die Engländer steigt dann am 21. November.

Die aktuelle Form

Borussia Dortmund zeigte bis zum vergangenen Samstag zwei Gesichter: In der Champions League setzte es zwei Niederlagen, in der Bundesliga war der BVB ungeschlagen. Dann verloren die Dortmunder am vergangenen Wochenende 2:3 zu Hause gegen RB Leipzig. Gegen auf dem Papier schwächere Teams legten die Borussen bis dato überzeugende Auftritte hin. Mit einer konzentrierten Leistung sollte im östlichen Mittelmeer der erste Champions-League-Sieg gelingen.

Der Gastgeber wird in der heimischen Liga oft nicht gefordert. Am vergangenen Freitag gelang ein 2:0-Heimsieg gegen Doxa Katokopias. Vor allem dank der Einnahmen aus den internationalen Wettbewerben hat sich der Verein von der nationalen Konkurrenz entfernt und wurde in den vergangenen 15 Jahren zehnmal Meister. Erstaunlich, dass es seit 2002 trotzdem 16 Trainerwechsel gab.

Die Taktik

Borussia Dortmund wird an der Trendwende im bewährten 4-3-3-System arbeiten. Vermutlich stürmen erneut Andrej Jarmolenko, Pierre-Emerick Aubameyang und Maximilian Philipp. Erwartet wird, dass Mario Götze im GSP-Stadion sein 50. Champions-League-Spiel bestreitet. Zudem soll Shinji Kagawa offensive Akzente setzen.

Apoel Nikosia wird vom in Frankfurt geborenen Georgios Donis trainiert. Der Grieche war von August 2013 bis Januar 2015 schon einmal Trainer und wurde nun mitten in der dritten Qualifikationsrunde zur Königsklasse zurückgeholt. Er gilt als Pragmatiker, der seine Taktik den Gegebenheiten anpasst. Auf Gedeih und Verderb werden die Gastgeber gewiss nicht stürmen.

Der Problembereich

Die 2:3-Heimniederlage hat bei den Schwarz-Gelben Zweifel gestreut. Weil sich der Eindruck aus der Königsklasse verstärkte: Das neue System von Trainer Peter Bosz ist nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen. Vor allem in der Rückwärtsbewegung gibt es gegen ausgebuffte Teams große Lücken. Insbesondere auf den defensiven Außenbahnen ist der BVB anfällig gegen hoch stehende Gegner.

Nikosias Team spielt nur selten gegen hochkarätige Gegner. Gegen die Großen des europäischen Fußballs lässt sich der Schalter dann natürlich schwer umlegen. Zudem ist das Team indidviduell deutlich schwächer besetzt als der BVB.

Das Personal

Leichte Entspannung beim BVB. Zumindest auf der linken Abwehrseite hat Bosz eine weitere Option: Kapitän Schmelzer stieg in den Flieger nach Zypern. Ob er nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback feiern kann, ist offen. Raphael Guerreiro, Lukasz Piszczek und Erik Durm fallen weiterhin aus. Auch die langzeitverletzten Sebastian Rode, Marco Reus und André Schürrle sind nicht dabei.

Apoel Nikosia kann dagegen aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Giorgos Efrem fehlt, ist allerdings keine unverzichtbare Stammkraft.

