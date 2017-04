Explosionen am BVB-Bus - Spieler und Polizist verletzt

Die Dortmunder Polizei teilte am Mittwoch (12.04.2017) mit, dass neben BVB -Verteidiger Marc Bartra auch ein Beamter durch die drei Explosionen gegen 19.15 Uhr neben dem Mannschaftsbus verletzt worden war. Der Polizist fuhr auf einem Motorrad vor dem Bus, um ihn zum Stadion zu begleiten. Ein Polizeisprecher sagte, sein Kollege habe ein Knalltrauma und einen Schock erlitten und sei dienstunfähig.

Handgelenk gebrochen bei Fußballprofi Bartra