BVB - Stimmungstief vor dem Liga-Gipfel

Das enttäuschende 1:1 des BVB in der Champions League gegen Nikosia hinterließ erneut viele Fragen. Unter anderem jene viel diskutierte, ob man angesichts der mageren Bilanz von einem Sieg aus den sechs Pflichtspielen von einer Krise sprechen darf. Vereinsboss Hans-Joachim Watzke hatte unlängst Medienkommentare in dieser Richtung als "krank" bezeichnet. Dortmunds Kapitän allerdings rutschte am Mittwochabend (02.11.2017) in den Katakomben als Kommentar zum schlechtesten Champions-League-Start der Vereinsgeschichte eben jenes verbotene "K"-Wort heraus, das er daraufhin schnell in "schlechte Situation" korrigierte.

Die Reaktion der Zuschauer im Stadion stützte aber Schmelzers Interpretation. Die Geduld vieler BVB-Fans, die den erneut enttäuschenden Auftritt des Teams gegen den zyprischen Fußball-Zwerg mit Pfiffen quittierten, scheint aufgebraucht. Das schwierige Szenario machte wenig Mut für den Ligagipfel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern.

Im momentanen Zustand scheint der Bundesliga-Zweite wahrlich kein ernstzunehmender Kontrahent für den Branchenprimus zu sein. Trotz großer Vorteile bei Torschüssen (30:4) und Ballbesitz (71:29 Prozent) gegen Nikosia blieb der erhoffte Stimmungsaufheller aus. Der Ausgleich der bis dahin harmlosen Zyprer versetzte den BVB in einen Schockzustand. "Das brauchen wir nicht schönzureden. Das ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben", bekannte Mario Götze.

Aubameyang sucht die Leichtigkeit

Kaum ein Spieler verkörpert die aktuelle Verfassung beim BVB so sehr wie Pierre-Emerick Aubameyang. Von der Leichtigkeit des Torjägers ist derzeit wenig zu sehen. Aus Frust über sein nunmehr viertes Spiel in Serie ohne Tor flüchtete Aubameyang wortlos aus dem Stadion. BVB-Trainer Peter Bosz nahm den Angreifer trotz anhaltender Ladehemmung in Schutz: "Ein Stürmer, der einige Wochen nicht trifft, denkt nach. Er hat derzeit auch kein Glück. Das kommt aber wieder."

Wieder einmal wird deutlich, wie stark die Borussia von den Treffern seines seit Jahren besten Angreifers abhängig ist. Mit bereits zehn Bundesliga-Toren trug er entscheidend zum Höhenflug des Teams zu Saisonbeginn mit wochenlanger Tabellenführung bei. Doch mit der Torflaute des Gabuners begann der Negativtrend mit zuletzt drei Meisterschaftsspielen ohne Sieg.

Nicht nur der fahrlässige Umgang des Gabuners mit Torchancen gibt zu denken. Seine zuletzt nur halbherzige Beteiligung bei der im offensiven Bosz-System wichtigen Arbeit gegen den Ball sorgt für weiteres Rätselraten. Inständig hoffen alle Beteiligten auf eine ähnliche Reaktion von Aubameyang wie im Februar, als er ebenfalls vier Spiele nicht ins Schwarze getroffen hatte. Mit elf Treffern in den nächsten sieben Spielen gab der 28-Jährige eine treffende Antwort. "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Mannschaftsabend organisieren müssen, damit er daraus kommt. Auba ist unser kleinstes Problem, er wird schon bald wieder treffen", kommentierte Nuri Sahin.

Sahin: "Partie gegen Bayern kommt perfekt"

Der Mittelfeldspieler betrachtet das Topspiel auch als Chance auf ein befreiendes Erfolgserlebnis. "Die Partie gegen die Bayern kommt eigentlich perfekt. Da kann man mit einem Spiel sehr viel gerade biegen." Demonstrativ stärkte er dem zuletzt für seine offensive Ausrichtung kritisierten Trainer Peter Bosz den Rücken: "Das Vertrauen der Mannschaft zu ihm hat null komma null gelitten."

Bosz wirkte angesichts der anhaltenden Talfahrt ratlos, seine Appelle klangen bereits wie Durchhalteparolen: "Wir haben am Anfang der Saison ein sehr gutes Dortmund gesehen. Wenn die Spieler Vertrauen haben, dann kommt das zurück. Wir sind da zusammen drin und kommen da auch zusammen wieder raus."

Noch glauben die Dortmunder an eine Rückkehr zur Form der ersten Saisonwochen. Zumindest in einer Hinsicht konnte Bosz der anhaltenden Formkrise seines Teams Positives abgewinnen: "Vielleicht kommt das Spiel gegen die Münchner zum richtigen Moment. Vielleicht erwartet man weniger von uns."

Stand: 02.11.2017, 15:00