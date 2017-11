Nikosia begann gegen den Favoriten aus der Bundesliga gar nicht so defensiv wie erwartet. Stattdessen griffen die Zyprer in den ersten paar Minuten früh an und spielten mutig nach vorne. Die ersten kleineren Chancen hatte allerdings die Borussia durch Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic und Shinji Kagawa.

Nikosia zieht sich weit zurück

Das war auch kein Wunder, denn der BVB hatte selbst eine offensive Aufstellung gewählt - mit Mario Götze, Pulisic, Kagawa, Aubameyang und Maximilian Philipp schickte Trainer Peter Bosz fünf ausgewiesene Angriffskräfte aufs Feld. In der Defensive verteidigte Raphael Guerreiro für Marcel Schmelzer.

Spätestens nach einer Viertelstunde hatte der BVB das Spiel im Griff, Nikosia verteidigte mittlerweile mit allen Akteuren. Dortmund spielte vor 65.000 Zuschauern in Handball-Manier den Ball um den gegnerischen Strafraum herum - immer auf der Suche nach einer kleinen Lücke, die es dann nach einer halben Stunde auch gab. Eine schnelle Kombination über Julian Weigl und Kagawa landete bei Guerreiro - und der Portugiese ließ dem heraus stürmenden Torwart Nauzet Perez keine Chance (29.).

Führung eröffnet Chancen

Dass Nikosia nach dem Rückstand den Abwehrverbund lockern musste, kam dem BVB sehr entgegen. Plötzlich boten sich Räume, die Aubameyang bei einem Expresskonter kurz vor der Pause auch fast nutzen konnte. Sein Lupfer über den Torwart wurde aber noch von einem Abwehrspieler entschärft.

Das sollte sich kurz nach dem Seitenwechsel ändern. Wie schon im Hinspiel traf der Ex-Dresdner Pote, die Dortmunder Abwehr leistete dabei nur Geleitschutz. Nach dem unverhofften Ausgleich zog sich Nikosia erneut weit zurück, der BVB rannte an und suchte die Lücke.

Kagawa (55.) verzog knapp, Guerreiro scheiterte zudem am stark reagierenden Perez (64.). Dem Dortmunder Spiel mangelte es aber weiter an Überraschungsmomenten, die Mannschaft wirkte verunsichert. Kein Direktspiel, kein Risikopass, keine Tempodribblings - Dortmund machte es einem Gegner mit begrenzten Möglichkeiten über weite Strecken leicht. Pech hatten die Schwarz-Gelben allerdings, als Schiedsrichter Matej Jog (Slowenien) nach einem Handspiel von Roland Sallai nicht auf Elfmeter entschied (70.). In der 77. Minute setzte Pierre-Emerick Aubameyang einen Kopfball nach Flanke von Pulisic an die Latte.

Stand: 01.11.2017, 22:35