Champions League - Erster Matchball für Dortmund

Nach zuletzt mäßigen Leistungen in der Bundesliga will Borussia Dortmund in der europäischen Königsklasse den Frust vertreiben. Sportdirektor Michael Zorc nahm die Mannschaft vor dem vierten Spiel in der Gruppe F in die Pflicht: "Wir wollen unsere gute Ausgangsposition unbedingt mit einem Sieg untermauern, weil wir danach eine Fokussierung auf die Liga brauchen."

Tuchel: "Wir brauchen das komplette Paket"

Das 2:1 in der portugiesischen Hauptstadt vor zwei Wochen verbesserte die Chance, dass der Wunsch von Zorc in Erfüllung geht. Schließlich führt der BVB die Tabelle der Gruppe F weiter mit sieben Punkten vor Real Madrid (7), Lissabon (3) und Legia Warschau (0) an.

Schon ein Remis am Mittwoch wäre akzeptabel, weil damit der direkte Vergleich mit Sporting vor dem vermeintlich leichten Heimspiel gegen Warschau an die Borussia ginge. Tuchel erwartet ein Duell auf Augenhöhe: "Wir brauchen das komplette Paket, das wir schon in Lissabon geliefert haben. Wir wollen den direkten Vergleich unbedingt gewinnen". Ein schneller Einzug in die K.o.-Runde könnte helfen, Kräfte für die Bundesliga zu schonen. "Der direkte Einzug in das Achtelfinale wäre großartig. Wir wollen den Auswärtssieg in Lissabon vergolden" , so der BVB-Trainer.

"Es fühlt sich alles sehr zäh an"

In der Bundesliga lief es für Dortmund - auch wegen der Personalprobleme - zuletzt mäßig, der BVB verlor seine Punkte tröpfchenweise. Mal nach einer Katastrophen-Halbzeit beim FC Ingolstadt (Endstand: 3:3), mal nach einer indiskutablen Leistung bei Bayer Leverkusen (0:2), zu Hause gegen Hertha BSC (1:1) oder gegen Schalke (0:0).

Im DFB -Pokal quälte sich der BVB gegen den Zweitligisten Union Berlin zu Hause durch 120 Minuten und das Elfmeterschießen. "Es fühlt sich alles sehr zäh an, als müsste man für jede Kleinigkeit sehr hart kämpfen" , sagte Tuchel. "Das nervt uns, dass wir den Ergebnissen hinterher hinken und die Lücke nach oben immer größer wird."

Tuchel tat sich nach dem Bayer-Spiel zudem keinen Gefallen, als er die überhohe Foulzahl bei den BVB-Gegnern beklagte. Es schien, als hätte er damit die Blaupause dafür geliefert, wie der BVB bezwungen werden kann. Mit Konzentration, Stabilität, kompromisslos in der Härte, wie es auch Schalke im Derby versuchte. Die hochtalentierten, aber jungen Spieler sind damit sichtlich zu beeindrucken. Hinzu kommt, dass die Chancenverwertung nicht stimmt.

Lazarett lichtet sich

Zur Freude Tuchels schwinden langsam die Personalprobleme, die ihm in den vergangenen Wochen zu schaffen machten. So stehen mit André Schürrle, Raphael Guerreiro und Gonzalo Castro drei Leistungsträger vor der Rückkehr. Tuchel schloss allerdings aus, dass alle drei Rekonvaleszenten in der Startelf stehen. "Es wird nicht möglich sein, dass alle, die angeschlagen waren, sofort spielen. Obwohl wir sie wahnsinnig gern auf dem Platz haben. Wir müssen der Verantwortung gerecht werden, nicht wieder einen Rückschlag zu erleiden."

Doch auch diesmal drohen wieder Ausfälle. So bangt der BVB um den Einsatz von Außenverteidiger Lukasz Piszczek. "Er hatte Magenbeschwerden. Deshalb konnten wir einen Infekt nicht ausschließen und haben ihn heute nach Hause geschickt" , sagte Tuchel am Dienstag (01.11.2016). Noch unwahrscheinlicher als ein Einsatz des polnischen Nationalspielers ist das Mitwirken von Mittelfeldspieler Shinji Kagawa wegen eines dicken Knöchels.

Sporting in der Liga nur noch Vierter

Ähnlich wie der BVB verlor auch Sporting in der heimischen Liga zuletzt an Boden. Nach drei Remis in Serie rangiert das Team von Trainer Jorge Jesus nur noch auf Rang vier. Wenig ermutigend ist auch die bisherige Ausbeute bei Spielen in Deutschland. In zwölf Partien gab es bei einem Unentschieden elf Niederlagen.

Doch von dieser Bilanz will sich Tuchel nicht blenden lassen: "Wir werden uns auf das beste Sporting vorbereiten. Alles andere wäre sehr leichtsinnig und unprofessionell."

Stand: 01.11.2016, 18:46