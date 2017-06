Juve-Präsident Andrea Agnelli vor der Krönung?

Die ein oder andere Zigarette dürfte Andrea Agnelli heute schon noch rauchen. Denn Nervosität und Anspannung dürften das normale Maß übersteigen. Schließlich ist heute ein ganz besonderer Tag für den 41-Jährigen. Agnelli kann immerhin Geschichte schreiben.

Mit einem Sieg im Champions-League-Finale gegen Real Madrid hatte Andrea Agnelli mit Juventus Turin wieder Sphären erreicht, mit denen er selbst wohl kaum gerechnet hätte. Und die ihn in der langen Ahnengalerie dieser weltberühmten Familie wohl auf einen der vorderen Ränge der erfolgreichsten Mitglieder rücken würde.

Für jemanden, der über einen solch berühmten Namen und vor allem über derart einflussreiche Vorfahren verfügt, die eine ganze Epoche italienischer Auto-Industrie prägten und die nebenbei den erfolgreichsten Fußballverein Italiens betrieben, eine nicht gerade leichte Aufgabe.

Andere Großklubs Italiens gehören Chinesen

Die Agnellis und Juventus gehören immerhin schon seit fast 100 Jahren zusammen. Der Familien-Clan hatte "Juve" bereits im Jahr 1923 übernommen und seitdem keinen Zweifel daran gelassen, dass der Familienname unverrückbar mit diesem Verein aus dem Piemont zusammengehört.

Während die übrigen italienischen Großklubs wie Inter oder AC Mailand mittlerweile Investoren aus China gehören, käme eine Veräußerung für die Agnellis nicht in Frage. Juve ist schließlich der meist geliebte, aber auch der meist gehasste Verein Italiens.

Andrea Agnelli ist es gelungen, die Sympatien und Antipathien der Tifosi gegenüber der "Alten Dame" noch zu vergrößern. Vor wenigen Tagen hat der Spross von Umberto Agnelli seinen alt ehrwürdigen Großvater Edoardo sogar überholt. Edoardo Agnelli war es mit Juventus gelungen, von 1931 bis 1935 fünf nationale Titel In Folge zu gewinnen.

Neuer Rekord

Andrea setzte mit Abschluss dieser Spielzeit sogar noch einen Meistertitel oben drauf und führt nun das Familien-interne Ranking an. Dabei war seine größte Sorge, als er im Jahr 2010 das Präsidentenamt im Klub übernahm, "als einziger Agnelli nichts zu gewinnen".

Vermutlich wäre es auch so gekommen, hätte der studierte Betriebswirt nicht die Fäden in die Hand genommen und den Klub in die Moderne überführt. Anders als etwa sein Vater Umberto, der den Fußball und den Klub eher als lieb gewonnenes Anhängsel betrachtete und weniger Arbeit in diesen steckte, hat Andrea die "Alte Dame" neu hergerichtet.

Andrea Agnelli ist mit ihr 2011 in ein eigenes, hochmodernes Stadion umgezogen, hat das Vereinswappen nicht ohne Protest einiger Anhänger international erkennbarer gemacht. Die Geschäftsstelle ist von acht auf rund 400 Mitarbeiter angewachsen. Der Umsatz beträgt mittlerweile rund 500 Millionen Euro. Juventus Turin gehört wieder zu den besten Adressen in Europas Fußball.

Aussage vor Gericht

Die Veränderungen haben aber auch Probleme mit sich gebracht. Im September muss sich Agnelli mit weiteren Juve-Managern vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, unerlaubt Ultra-Gruppen mit Eintrittskarten versorgt zu haben, die diese dann weiterverkauft haben sollen.

Dass eine Gruppierung zudem Kontakte zur italienischen Mafia haben soll, macht die Sache noch pikanter. In einer ersten Anhörung vor Gericht hat Agnelli angegeben, nichts von möglichen Verstrickungen gewusst zu haben.

Nun geht es aber erst einmal um Fußball. In Cardiff, dem heutigen Finalort, ist Real Madrid Favorit. So wie es schon vor zwei Jahren FC Barcelona (1:3) beim Finale in Berlin war. Damals allerdings wäre ein Sieg der "Alten Dame" gegen die Katalanen eher einem Wunder gleichgekommen.

Mittlerweile begegnet "Juve" der europäischen Spitze nicht nur infrastrukturell sondern auch sportlich wieder nahezu auf Augenhöhe. Andrea Agnelli könnte sein Werk mit einem Sieg in der Königsklasse krönen. Er würde jeden Zug an seiner Zigarette besonders genießen.

Stand: 03.06.2017, 13:54