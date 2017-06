2004: Zwar schaffte es in diesem Jahr keine deutsche Mannschaft ins Finale, das Endspiel in der Champions League wurde aber in Gelsenkirchen ausgetragen. In der Schalke Arena standen sich der der FC Porto und AS Monaco gegenüber. Nur ein Jahr nach dem Uefa-Cup-Sieg erspielte sich Porto mit dem 3:0-Erfolg über die Monegassen den Titel in der Königsklasse. Torwart Vitor Baia und Deco jubelten über den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.