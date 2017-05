Dani Alves - In Barcelona verjagt, bei Juventus geliebt

Traumtor in der Champions League gegen Monaco

Ein paar weniger Fans waren es am Dienstagabend in Turin. Gut 41.500 Zuschauer jubelten dem Brasilianer zu, als dieser in der 44. Minute ein Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:0 für Juventus Turin schoss. Das Champions-League-Halbfinale gegen die AS Monaco war damit entschieden.

Volley-Traumtor von Alves - Teamkollege Higuain staunt

Nach einem Eckball gelangte der Ball zu Alves, der aus halbrechter Position, etwa 18 Meter vor dem Tor, volley abzieht. Es war ein Tor, dass den sportlichen Wert des inzwischen 34-Jährigen noch einmal eindrucksvoll unterstrich. Dabei wäre ein eigener Treffer dafür gar nicht nötig gewesen. Nur elf Minuten vor seinem Tor lieferte Alves mit einer perfekten Flanke von der rechten Seite die Vorlage für das 1:0 durch Mario Mandzukic. Im Hinspiel belieferte er in ähnlich souveräner Manier zwei Mal Gonzalo Higuain.

In Turin besser als jemals zuvor in Barcelona?

Kurz gesagt: Alves war an allen vier Treffern der "Alten Dame" gegen Monaco beteiligt. Seinen persönlichen Rekord an Torbeteiligungen in der Champions League hat er damit eingestellt. Alleine in dieser Saison kommt Alves auf drei Treffer und fünf Assists in elf Champions-League-Spielen.

Eine solch beeindruckende Bilanz war selbst dem Weltklasse-Rechtsverteidiger in seiner langen Karriere noch nicht gelungen. Auch nicht in seinen vielen Jahren beim FC Barcelona. Mit den Katalanen gewann Alves zwischen 2008 und 2016 drei Champions-League-Titel.

Während der damals noch 26-Jährige im Finale 2009 noch auf der Bank saß, avancierte Alves in den Jahren darauf zum Leistungsträger beim FC Barcelona. Insgesamt 247 Spiele absolvierte der Brasilianer für das spanische Top-Team, die ihn 2008 für rund 35 Millionen Euro vom FC Sevilla loseisten. Noch heute ein stattlicher Betrag für einen Verteidiger - damals erst recht.

Schwere Vorwürfe gegen Barcelonas Vereinsführung

Doch so erfolgreich die Zeit in Katalonien auch war, so bitter ging sie im Sommer letzten Jahres zu Ende. "Wenn ich nicht geliebt werde, dann gehe ich" , sagte Alves im Februar über seine letzten Wochen beim FC Barcelona.

Alves, der bis zuletzt Stammspieler bei Barcelona war, erhob nach seinem Abschied schwere Vorwürfe gegen die Vereinsführung der Katalanen. "Sie waren hinterlistig und undankbar. Sie haben mich nicht respektiert" , sagt Alves: "Erst als sie die FIFA-Sperre aufgebrummt bekamen, haben sie mir einen neuen Vertrag angeboten."

Für den 34-Jährigen war das letztlich ausschlaggebend für den Wechsel. "Da habe ich entschieden, den Klub zu verlassen. Die Personen, die Barcelona führen, haben keine Ahnung, wie man Menschen richtig behandelt" , so Alves weiter.

Alves: "Ich will Geschichte schreiben mit Juventus"

Im Sommer 2016 hatte sich das noch anders angehört. "Barcelona ist ein großartiger Klub, aber die Dinge wurden zu einfach" , sagte Alves kurz vor Bestätigung seines Wechsels nach Turin gegenüber der italienischen Sportzeitung Gazetta dello Sport: "Im Leben muss man auch Optionen außerhalb seiner Komfortzone ausloten."

Es waren diplomatische Aussagen, die, trotz seiner späteren Kritik an der Vereinsführung, viel Wahres beinhalteten. Mit Barca hatte Alves schließlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Mit seinem neuen Klub ist Alves auf bestem Wege, das zu wiederholen. Die italienische Meisterschaft ist, angesichts eines Vorsprungs von sieben Punkten bei noch drei ausstehenden Spielen, nur noch Formsache. Im italienischen Pokal steht Juve im Finale gegen Lazio Rom.

Angesichts des bevorstehenden Champions-League-Finals in Cardiff scheint sogar das Triple möglich. "Als ich zu Juve gekommen bin" , erinnert sich Alves, "habe ich gesagt, dass ich Geschichte schreiben will." Doch der Brasilianer mahnt auch: "Der Traum ist in Reichweite, aber wir sind uns bewusst, dass wir bisher noch nichts erreicht haben."

Xavi über Alves: "Barcelona vermisst ihn sehr"

Die Zeichen stehen gut, dass Juventus schon in Alves' erster Saison in Italien Geschichte schreiben wird. Der Brasilianer, der von Trainer Massimilano Allegri meist auf der Schienenposition auf der rechten Seite eingesetzt wird und aufgrund seines Alters die nötigen Pausen bekommt, hat daran einen entscheidenden Anteil.

"Herz"-Jubel: Dani Alves mit eindeutiger Geste in Richtung Juve-Fans

Auch deswegen soll bereits der FC Chelsea beim italienischen Rekordmeister angeklopft haben. Barcelona-Legende Xavi, der seit 2015 in Katar spielt, riet seinem Ex-Klub vor dem Champions-League-Duell mit Juventus im April ebenfalls, Alves zu erneut zu verpflichten. "Barca vermisst ihn sehr. Ich würde ihn zurückholen" , so Xavi.

Das erscheint derzeit aber ebenso unwahrscheinlich wie ein Wechsel nach England. Denn Alves will geliebt werden. Das tun sie in Turin. Und wie seine "Herz"-Geste in Richtung Fans am Dienstagabend vermuten lässt, beruht diese Liebe auf Gegenseitigkeit.

